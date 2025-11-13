ANAF pregătește în perioada apropiată o campanie amplă de verificări fiscale, orientată către peste 500 de mari . Instituția va analiza atent activitatea acestor companii pentru a verifica modul în care își îndeplinesc obligațiile fiscale.

De ce începe ANAF o nouă serie de controale fiscale

anunță demararea unor controale fiscale ample, vizând peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică importantă. Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la direcția marilor contribuabili națională.

Acțiunile urmăresc verificarea respectării legislației fiscale și contabile, precum și evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate integral la bugetul consolidat. Inspectorii vor identifica și trata riscurile majore de neconformare fiscală, pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului economic din România.