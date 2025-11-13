B1 Inregistrari!
ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare

Ana Beatrice
13 nov. 2025, 17:36
Sursă Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. De ce începe ANAF o nouă serie de controale fiscale
  2. Cum sunt selectați contribuabilii
  3. Cât de amplă este noua operațiune și ce experiență are ANAF în astfel de acțiuni

ANAF pregătește în perioada apropiată o campanie amplă de verificări fiscale, orientată către peste 500 de mari contribuabili. Instituția va analiza atent activitatea acestor companii pentru a verifica modul în care își îndeplinesc obligațiile fiscale.

De ce începe ANAF o nouă serie de controale fiscale

ANAF anunță demararea unor controale fiscale ample, vizând peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică importantă. Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la direcția marilor contribuabili națională.

Acțiunile urmăresc verificarea respectării legislației fiscale și contabile, precum și evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate integral la bugetul consolidat. Inspectorii vor identifica și trata riscurile majore de neconformare fiscală, pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului economic din România.

Cum sunt selectați contribuabilii

ANAF selectează contribuabilii pe baza unor analize de risc fiscal foarte detaliate, realizate cu ajutorul bazelor interne și al aplicațiilor integrate.

Specialiștii instituției analizează atent datele disponibile pentru a identifica zonele unde pot apărea abateri semnificative privind aplicarea legislației fiscale.

Intensificarea controalelor face parte dintr-o strategie clară de creștere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt ghidați să respecte regulile corect.

Cât de amplă este noua operațiune și ce experiență are ANAF în astfel de acțiuni

Actuala acțiune este una dintre cele mai extinse operațiuni realizate de ANAF în rândul marilor contribuabili, reprezentând un demers de amploare.

În februarie 2019, instituția a derulat „Operațiunea Iceberg”, vizând optzeci de contribuabili mari și mijlocii considerați cu risc fiscal ridicat. În acel context au fost selectați treisprezece mari contribuabili pentru inspecție, iar riscul fiscal estimat a depășit suma de 102,3 milioane lei.

În octombrie 2021, ANAF a efectuat controale masive pentru verificarea conectării aparatelor de marcat la serverele instituției, urmărită fiind conformarea digitală. În aprilie 2023, instituția a lansat o nouă etapă de verificări, vizând atunci 144 de mari contribuabili.

