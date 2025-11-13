Cum sunt selectați contribuabilii
ANAF selectează contribuabilii pe baza unor analize de risc fiscal foarte detaliate, realizate cu ajutorul bazelor interne și al aplicațiilor integrate.
Specialiștii instituției analizează atent datele disponibile pentru a identifica zonele unde pot apărea abateri semnificative privind aplicarea legislației fiscale.
Intensificarea controalelor face parte dintr-o strategie clară de creștere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt ghidați să respecte regulile corect.
Cât de amplă este noua operațiune și ce experiență are ANAF în astfel de acțiuni
Actuala acțiune este una dintre cele mai extinse operațiuni realizate de ANAF în rândul marilor contribuabili, reprezentând un demers de amploare.
În februarie 2019, instituția a derulat „Operațiunea Iceberg”, vizând optzeci de contribuabili mari și mijlocii considerați cu risc fiscal ridicat. În acel context au fost selectați treisprezece mari contribuabili pentru inspecție, iar riscul fiscal estimat a depășit suma de 102,3 milioane lei.
În octombrie 2021, ANAF a efectuat controale masive pentru verificarea conectării aparatelor de marcat la serverele instituției, urmărită fiind conformarea digitală. În aprilie 2023, instituția a lansat o nouă etapă de verificări, vizând atunci 144 de mari contribuabili.