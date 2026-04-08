ANAF scoate la vânzare, prin licitație, cel mai ieftin autoturism listat în prezent pe platforma sa oficială. Mașina are peste 400.000 de kilometri la bord.

Ce trebuie să știi despre mașina pe care ANAF scoate la vânzare

Autoturismul este un Ford Mondeo din anul 2005, dotat cu un motor diesel de 2.0 de litri. Deși prețul este extrem de scăzut, raportul de expertiză indică o stare de uzură avansată, cauzată atât de vechime, cât și de perioada lungă în care vehiculul a stat depozitat.

Cei interesați trebuie să ia în calcul faptul că mașina are caroseria ruginită, stratul de lac exfoliat, iar bateria este complet descărcată. Mai mult, anunțul oficial precizează că portierele nu se pot deschide, iar talonul mașinii a fost reținut de către organele de poliție din cauza anvelopelor extrem de uzate. Din acest motiv, vehiculul este recomandat mai degrabă celor care caută piese de schimb sau pasionaților de recondiționări auto.

Ce condiții administrative trebuie îndeplinite

Participarea la această respectarea unor pași birocratici obligatorii. Suma exactă de pornire este de 2.007 lei, sumă care include și TVA-ul. Pentru a fi acceptat în procesul de licitare, orice doritor trebuie să depună un dosar complet cu cel puțin o zi înainte de începerea evenimentului.

Dosarul trebuie să conțină oferta de cumpărare, actele de identitate și, cel mai important, dovada plății unei garanții de participare. Această taxă reprezintă 10% din prețul de evaluare al mașinii, ceea ce înseamnă că persoanele interesate trebuie să achite în avans suma de 200 de lei pentru a intra în cursa pentru adjudecarea vehiculului.

Locul și data la care ANAF scoate la vânzare autoturismul

Evenimentul este programat să aibă loc pe data de 7 mai 2026, la sediul situat în strada Lucrețiu Pătrășcanu din București. Instituția subliniază că bunul este vândut exact în starea în care se află în prezent, fără a se oferi niciun fel de garanție după finalizarea tranzacției.

Cumpărătorul care va oferi cel mai mare preț va avea obligația de a achita restul de bani și de a ridica mașina pe cheltuială proprie. Având în vedere că portierele sunt blocate și bateria este moartă, transportul vehiculului de la locul de depozitare va necesita, cel mai probabil, intervenția unei platforme auto. Totuși, interesul rămâne ridicat, având în vedere că ANAF scoate la vânzare și bunuri de lux, cea mai scumpă mașină din portofoliul lor actual având o taxă de participare care depășește 116.000 de lei.