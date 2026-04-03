Paștele din 2026, mai scump decât în 2024. Site-ul B1tv.ro a realizat o analiză comparativă a prețurilor pentru o serie de produse esențiale pentru români, de la alimente de bază, produse de igienă și curățenie, până la medicamente și combustibil, pentru a vedea cât de mult s-au modificat costurile în ultimii ani.

Într-un context economic marcat de inflație ridicată, iar prețurile alimentelor au crescut cu peste 6% doar în 2025 , comparația scoate la iveală diferențe semnificative între Paștele din 2024 și cel din 2026. Astfel, analiza arată cât vor scoate în plus din buzunar românii pentru masa de Paște din acest an, pe fondul scumpirilor care au afectat aproape toate categoriile de produse de consum.

Monitorizarea s-a făcut pentru luna aprilie 2026, de asemenea, pentru luna mai 2024 (atunci a picat Paștele în 2024 și atunci ne ocupam de monitorizare lună de lună), dar și luna august 2025, pentru a vedea cât de mult s-au modificat prețurile de la un an, la celălalt.

Monitorizarea a avut ca scop observarea unei evoluții a prețurilor în tot acest timp. Am dorit să vedem dacă acestea scad, cresc sau stagnează odată cu trecerea timpului. (AICI puteți vedea articolele publicate în perioada 2023-2024, atunci când efectuam monitorizarea în fiecare lună – + + + + ++ + + + + ).

Paștele din 2026, mai scump decât în 2024. Unde s-a înregistrat cea mai mai creștere a prețurilor

Amintim că prin acest tip de monitorizare nu intenționăm să prezentăm o competiție între marile magazine sau să arătăm unde sunt produsele mai ieftine sau mai scumpe, ci dorim doar să urmărim dinamica pieței din punctul de vedere al unui român care își face cumpărăturile de zi cu zi.

De asemenea, subliniem faptul că produsele nu se pot compara între hypermarket-uri deoarece, de multe ori, poate fi vorba de game diferite, producători diferiți și chiar de gramaje diferite ale produselor.

O altă remarcă pe care o facem este cea legată de modul cum am făcut monitorizarea prețurilor, mai exact, am realizat-o doar online. Am selectat site-urile marilor magazine Carrefour Orhideea, Auchan Militari, dar și site-urile Farmacia Tei, site-ul Dr. Max, Cinema City Afi Palace Cotroceni. Monitorizarea s-a făcut pe data de 03.04.2026.

Paștele din 2026, mai scump decât în 2024. Cum s-a realizat analiza

Tot online am verificat și prețurile la benzină și motorină standard. Monitorizarea s-a realizat la două stații din București, Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, și Mol Calea Giulesti, nr.39, Podul Grant.

Menționăm încă un aspect important, și anume, acela că prețurile regăsite în articolele noastre sunt cele inițiale de pe site-urile marilor magazine, fără a fi aplicată vreo reducere. Mai exact, chiar dacă un produs se afla la reducere, noi am trecut prețul inițial. Motivul pentru care am ales să facem acest lucru este datorită faptului că această facilitate poate fi temporară.

În luna aprilie 2026, au existat mai multe produse care s-au scumpit, față de prețurile existente în luna mai din 2024, atunci când a picat Paștele.

Cea mai mare creștere o putem observa la alimente, cu aproape 41%, la Carrefour, față de anul trecut și cu aproape 42 % față de luna mai 2024. De asemenea, o majorare a prețurilor o putem observa și la combustibili, în special la motorină. Prețul motorinei a crescut cu 40% în aprilie 2026, comparativ cu Paștele din 2024 (luna mai 2024) și cu aproape 33% față de luna august 2025.

a) Paștele din 2026, mai scump decât în 2024. Cum arată prețurile la lista cu alimente – Carrefour + Auchan

Hai să facem o comparație între Paștele din acest an (2026) și Paștele din 2024. La Carrefour, prețul total al coșului cu alimente a crescut față de luna mai 2024, cu 63,45 lei, adică cu 41,71%.

La Auchan, prețul total al coșului cu alimente a crescut în luna aprilie 2026, comparativ cu luna mai 2024, mai exact, cu 41,36 de lei, adică cu 27,28%.

Dacă e să comparăm prețurile cu luna august 2025, pentru a vedea cât de mult s-au modificat de anul trecut până acum, la Carrefour prețurile au crescut în aprilie 2026 cu 62,56 de lei, adică cu 40,89%.

În schimb, la Auchan, prețurile au crescut în luna aprilie 2026, comparativ cu august 2025, cu 34,18 lei, adică cu 21,53%.

b) Cum s-au modificat prețurile la produsele de curățenie Carrefour + Auchan

Și prețurile produselor de curățenie s-au modificat între timp, dacă e să comparăm Paștele din 2026 cu cel din 2024. Așadar, în aprilie 2026, față de mai 2024, la Carrefour, prețurile au scăzut cu 0,98 lei, adică cu 1,90%, iar la Auchan, au crescut cu 6,07 lei, mai exact cu 12,31%.

Dacă e să comparăm cu luna august 2025, la Carrefour prețurile au scăzut în aprilie 2026 cu 2,73 lei, adică cu 5,13%, iar la Auchan au crescut cu 0,10 lei, adică cu 0,18%.

c) Cum s-au modificat prețurile la produse de igienă personală Carrefour + Auchan

La categoria de produse de igienă personală, la Carrefour, produsele au scăzut în aprilie 2026, comparativ cu mai 2024, cu 10,33 lei, mai exact, cu 13,43%.

Și la Auchan, prețurile au scăzut în luna aprilie 2026, comparativ cu mai 2024, mai exact cu 4,83 lei, adică cu 6,27 %.

Dacă e să comparăm aprilie 2026 cu august 2025, pentru a vedea cum s-au modificat prețurile de la un an la celălalt, la Carrefour prețurile au scăzut cu 8,96 de lei, adică cu 11,86%, iar la Auchan s-au mărit cu 0,29 lei, adică cu 0,40 %.

d) Cum s-au modificat prețurile la medicamente de bază Farmacia Tei + Site-ul Dr Max

Prețurile la medicamentele selectate au crescut în luna aprilie 2026, față de mai 2024.

Mai exact, la Farmacia Tei, prețurile au crescut cu 7 lei, adică cu 11,76 %, iar la Dr Max au crescut tot cu 7 lei, însă cu 11,58 %.

Dacă ar fi să comparăm luna aprilie 2026 cu august 2025, prețurile au crescut la aceste produse, la Farmacia Tei, cu 3 lei, adică cu 4,72%, iar la Dr Max, cu 3,69 lei, adică cu 5,79 %.

e) Cum s-au modificat prețurile la rechizitele pentru școală Carrefour + Auchan

La rechizite, prețurile au crescut în aprilie 2026 față de mai 2024, la Carrefour, cu 1,50 lei, adică cu 8,63%.

În schimb, la Auchan, prețurile au scăzut cu 2,92 de lei, respectiv, 22,12 %.

Dacă e să comparăm aprilie 2026 cu august 2025, prețurile au crescut la Carrefour cu 0,40 lei, adică cu 2,16 %, iar la Auchan prețurile au scăzut cu 3,80 lei, adică cu 26,99 %.

f) Cât de mult au crescut prețurile la combustibil în aprilie 2026

Pentru a vedea noile prețuri la combustibil, am ales stațiile din București Petrom B-dul Timișoara nr. 8C, Sect 6 și Mol Calea Giulești.

La Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, prețul la motorină a crescut în aprilie 2026 față de mai 2024 (atunci când a fost Paștele), cu 2,84 lei, adică 39,17 %.

Și la Mol Calea Giulești a crescut prețul la motorină în aprilie 2026 față de mai 2024, mai exact cu 2,94 lei, adică cu 40,05 %.

De asemenea, și prețul benzinei standard s-a majorat. La Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, prețul a crescut în luna aprilie 2026 față de mai 2024, cu 1,93 de lei, adică 26,47 %.

Și la Mol Calea Giulesti, prețul benzinei a crescut în această lună față de mai 2024, mai exact, cu 2,04 lei, mai precis cu 27,60 %.

Dacă e să comparăm prețurile din luna aprilie 2026, la motorină, cu cele din luna august 2025, în doar câteva luni, la Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, prețul la motorină a crescut cu 2,50 lei, mai precis cu 32,94 %, iar la benzină a crescut cu 1,89 lei, adică cu 25,78 %.

La fel, comparând prețurile din luna aprilie 2026, la combustibil, cu cele din luna august 2025, la Mol Calea Giulesti, prețul la motorină a crescut cu 2,54 lei, mai precis cu 32,82 %, iar la benzină a crescut cu 1,97 lei, adică cu 26,41 %.

g) Cât a ajuns să coste un bilet la cinema

Pentru a vedea cât costă un bilet la film la Cinema, am selectat Cinema City Afi Palace Cotroceni. Prețul unui bilet la film pentru un adult, în aprilie 2026, variază între 30 și 49 de lei.

În luna august 2025, prețul unui bilet varia între 40 și 43 de lei, iar în luna mai 2024, prețul varia între 31,50 lei și 35 de lei.