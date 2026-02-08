B1 Inregistrari!
Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 feb. 2026, 16:43
Sursa foto: Captură video - Campus TV Buzau / YouTube
Cuprins
  1. Cum au reacționat autoritățile la posibilul caz de poluare
  2. De ce este periculoasă fertilizarea chimică

Poliția și Garda de Mediu s-au autosesizat după ce presa locală din Buzău a relatat despre o fertilizare chimică în masă extrem de periculoasă, nepermisă iarna, pe suprafețe mari de teren agricol din zona Ziduri – Valea Râmnicului.

Cum au reacționat autoritățile la posibilul caz de poluare

Inițial, mai mulți polițiști au mers în zonă și au identificat societatea care deține și exploatează terenul agricol. Apoi, agenții au revenit la fața locului cu cei de la Garda de Mediu. Ei au făcut verificări atât pe teren, cât și la sediul societății, care se numește Agra. Autoritățile verifică documentele firmei, achizițiile de substanțe periculoase și depozitele, informează Campus Buzău.

De ce este periculoasă fertilizarea chimică

Autoritățile s-au sesizat după dezvăluirile făcute de Campus TV. Jurnaliștii locali au explicat și de ce fertilizarea chimică, în acest caz cu uree granulată, e periculoasă atât pentru oamenii din zonă, cât și pentru viitorii consumatori ai produselor rezultate din cereale: „Cantitățile mai mari de fertilizant pot conduce la o rețetă de ,,cancer pe pâine”. (…) După dezghețarea solului și apariția ploilor, substanța chimică se dizolvă rapid și se infiltrează în pânza freatică, azotul se transformă în nitrați, putând ajunge la apa din fântânile din zonă”.

Autoritățile locale iau în calcul să colaboreze cu Direcția de Sănătate Publică (DSP) pentru a preleva probe din fântâni, să vadă dacă există efecte asupra pânzei freatice. În comunitate nu există altă sursă de apă.

Dacă poluarea se confirmă, Garda de Mediu va depune o plângere penală.

