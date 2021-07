Andrei Baciu: „Certificatul digital de vaccinare este valabil un an, din momentul emiterii”

Certificatul digital de vaccinare este valabil până în 2022, după cum a precizat și secretarul de stat Andrei Baciu, pe B1 TV.

„Certificatul are valabilitatea de 1 an din momentul emiterii (…) Până în iunie 2022 de exemplu, dacă este descărcat acu, iar de exemplu, dacă va fi necesar să ajustăm și să prelungim certificatul în plus sau în minus, vom face acest lucru, pe măsură ce vom avea date științifice solide pentru această decizie.

Când se va dovedi cu certitudine că imunitatea ne ține mai mult de un an de zile, noi putem să prelungim, dar acest certificat are beneficiul major, real, care ne ajută și va ține cât ține pandemia”, a explicat secretarul de stat, la Actualitatea cu Tudor Mușat.

„Cineva, care s-a vaccinat cu prima doză într-o țară europeană și a făcut a doua doză în România. Dacă ne solicită eliberarea certificatului digital european, dar în Registrul electronic apare o singură doză, pe care ni se cere să o considerăm doza finală, a doau, în aceste situații am înființat un call centre, unde oricine are sesizări în îndemnăm să ne contacteze”, a mai adăugat Andrei Baciu.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Peste 340.000 de certificate digitale, generate în primele 12 ore

„Până în acest moment sunt 340.000 de certificate emise, în ultimele 30 minute au fost solicitate 18.000 de certificate digitale. 97% dintre certificatele eliberate au fost pentru vaccinare, doar 2,7% au fost certificate eliberate pentru testare. Platforma funcționează foarte bine și reprezintă ceea ce așteptam cu toții, o formulă digitală la o abordare care până acum a fost făcută manual, iar astfel s-au creat cozi și timp de așteptare”, a precizat Andrei Baciu, în platoul B1 TV.