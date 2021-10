Andrei Baciu: România va beneficia de 139.200 de doze de Remdesivir pentru perioada următoare / Din nefericire, în cazul Arbidol nu există studii suficient de ample pe care autoritățile să le poată admite (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a anunțat că astăzi a fost semnat un contract pe baza căruia România va beneficia de 139.200 de flacoane de Remdesivir pentru perioada următoare. „Noi am prelungit contractul la sfârșit de septembrie, dar se termina contractul, în stoc mai avem 14.000 de doze în momentul de față și riscam să avem o perioadă de o săptămână, 10 zile Remdesivir”, a explicat oficialul la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, vineri seară, pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Andrei Baciu, pe B1 TV, despre Favipiravir, Arbidol și Remdesivir

Referitor la Favipiravir, secretarul de stat a spus: „Și aici am încercat să facem cât de multe lucruri s-au putut, săptămâna trecută s-a dat o ordonanță de urgență prin care s-a creat cadrul legal pentru ca pacienții, la fel, cu forme ușoare să poată să beneficieze de Favipiravir și în afara spitalului. Pentru că până săptămâna trecută nu puteai să iei Favipiravir pe prescripție medicală decât dacă erai internat. Acum am creat cadrul legal împreună cu Comisia de boli infecțioase astfel încât vine pacientul la ambulatoriu, medicul de boli infecțioase îi face un consult inițial, iar dacă se poate și este eligibil pentru tratament acasă, inclusiv cu Favipiravir, i se dă o cutie și merge acasă”.

Cât despre Arbidol, el a explicat că încă nu există studii suficient de ample pe care autoritățile din România sau cele europene să le poată admite.

„Aici sunt două lucruri importante care trebuie subliniate. Cui i se adresează – se adresează pacienților, tot la fel, cu forme incipiente în principal, și atunci aici există alternative, există alternativa Favipiravirului, dar, oricum ar fi, recunoașterea la nivel european, inclusiv în România sau în oricare alt stat membru, se face în baza unor dovezi științifice solide, robuste. (…) Din nefericire, în cazul acestei molecule nu există studii suficient de ample pe care autoritățile din România sau autoritățile europene să le poată admite sau să le poată analiza. Din perspectiva aceasta, nu ai date obiective, concluzii, analize pe baza cărora să poți emite o recomandare…”, a adăugat Andrei Baciu, care a vorbit pe B1 TV și despre sosirea dozelor de anticorpi monoclonali.

Singurul tratament care a beneficiat de un contract-cadru la nivel european, spune oficialul, a fost Remdesivir.

„Un alt tratament important despre care știe toată lumea, Remdesivir, este de fapt singurul care a beneficiat și de un contract-cadru la nivel european, și aici eram la risc să intrăm într-o zonă în care să avem o lipsă, să avem o discontinuitate. Pot să vă spun că chiar astăzi am semnat un contract în care România va benefica, ca urmare a recomandării Comisiei de boli infecțioase, de un număr de 139.200 de flacoane pentru perioada următoare, asta este estimarea dată de Comisia de boli infecțioase, dar problema era că ni se termina contractul existent, noi am prelungit contractul la sfârșit de septembrie, dar se termina contractul, în stoc mai avem 14.000 de doze în momentul de față și riscam să avem o perioadă de o săptămână, 10 zile Remdesivir în țară. Vă dați seama ce tragedie ar fi fost. Am reușit să semnăm mai repede. Nu numai să semnăm mai repede, dar săptămâna viitoare vor veni 30.000 de flacoane în țară, iar până la sfârșitul lunii 70.000 din aceste 139.000 de flacoane, astfel încât să avem toate medicamentele necesare pentru pacienți”, a mai afirmat Andrei Baciu.