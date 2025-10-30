La un deceniu de la tragedia din clubul Colectiv, Andrei Găluț revine cu un proiect muzical profund, intitulat „The Memento Project”. Această inițiativă este un simbol al rezilienței și al luptei împotriva corupției care a provocat una dintre cele mai mari suferințe din România post-decembristă. Proiectul are o componentă caritabilă și este dedicat victimelor tragediilor care au marcat ultimul deceniu.

Andrei Găluț revine cu un proiect muzical. Ce piese au fost reinterpretate și cine face parte din proiect

Au fost reorchestrate acustic două dintre melodiile emblematice ale trupei – „The Day We Die” și „The Cage”. Cele două piese au fost incluse într-un videoclip filmat în studioul El Studió, deținut de Mihai Grecea.

Mixajul a fost realizat de Dan Georgescu, iar masteringul de Costin Dumitrache la Constantine Mastering.

Proiectul reunește 10 muzicieni supraviețuitori, printre care se regăsesc Cristian Răducanu (Bucium), Vlad Bușcă (L.O.S.T.), Cosmin Lupu, Mircea Becherescu, Mihai Grecea, Alex Penescu și Mihai Balabaș.

Andrei Găluț revine cu un proiect muzical. Cum explică Andrei Găluț motivația acestui demers

„Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară…”, a scris artistul pe pagina de Facebook a trupei .

El a mărturisit că acest proiect a început ca parte din procesul său de recuperare, după anii grei de tratamente și operații:

„M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului.”

Care este scopul caritabil al proiectului

Toate fondurile obținute prin distribuirea videoclipului vor fi donate Asociației „În numele lui Alexandru”, fondată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, una dintre victimele incendiului Colectiv. Asociația oferă sprijin persoanelor care au suferit arsuri și familiilor acestora.

Ce mesaj transmite „The Memento Project” la 10 ani de la Colectiv?

„Dincolo de-a fi un demers muzical, ”The Memento Project” este o mărturie a rezilienței oamenilor, dar și a creației artistice, în fața celor mai cumplite circumstanțe pe care le poate crea corupția. 10 ani mai târziu, 10 muzicieni supraviețuitori, alături de solistul Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, omagiază memoria victimelor incendiului, dar și pe cea a tuturor celor care au murit sau au fost răniți în tragediile care n-au încetat să se petreacă în România, ca un semn sfâșietor că suntem departe de-a fi învățat ceva din Colectiv”, se mai arată în mesajul formației.

Prin această revenire, Andrei Găluț și cei 10 artiști implicați demonstrează că muzica poate vindeca și poate și uni, chiar și după o tragedie care a zguduit întreaga țară.

Proiectul vine ca un semnal că memoria victimelor trebuie păstrată vie și că schimbarea reală începe cu fiecare dintre noi.