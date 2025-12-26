Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reţinut 24 de ore pentru tentativă de viol asupra unui elev și ar putea fi vizat de o nouă măsură preventivă.

Angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie, cercetat pentru tentativă de viol

„La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova – Serviciul de Investigaţii Criminale se efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la viol, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanţii unei instituţii de învăţământ postliceal, din Câmpina”, a transmis IPJ Prahova.

Potrivit surselor , este vorba despre un bărbat de 49 de ani, încadrat ca personal de serviciu al Şcolii de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina. El a fost audiat la poliție, apoi reținut pentru 24 de ore. Persoana pe care ar fi încercat să o violeze este un elev al școlii.

„Având în vedere faptul că cercetările sunt în curs de desfăşurare, conform prevederilor legale aplicabile, acestea sunt informaţiile care pot fi comunicate public, în vederea protejării integrităţii procedurale şi a bunei desfăşurări a anchetei penale”, a mai transmis IPJ Prahova.