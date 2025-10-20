B1 Inregistrari!
Angajații bolnavi nu pot fi concediați în timpul concediului medical. Interdicția a fost pronunțată de ÎCCJ

Adrian Teampău
20 oct. 2025, 17:59
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Angajații bolnavi nu pot fi concediați
  2. Instanța Supremă a tranșat o controversă judiciară
  3. Decizia care vizează angajații bolnavi este obligatorie

Angajații bolnavi, aflați în concediu medical, nu pot fi disponibilizați. Această interdicție a fost clarificată, de Înalta Curte de Casație și Justiție, și a intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Angajații bolnavi nu pot fi concediați

Instanța supremă s-a pronunțat pe această problemă, printr-un recurs în interesul legii. Angajații bolnavi, care se află în concediu medical, au decis judecătorii, nu pot fi disponibilizați. Interdicția are în vedere momentul emiterii deciziei de disponibilizare, iar nu data comunicării acesteia sau momentul la care se aplică efectiv.

Judecătorii ÎCCJ au pronunțat, pe 29 septembrie, Decizia nr. 18/2025 care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 967/2025. Documentul clarifică o practică care vizează aplicarea articolului 60 alineatul (1) litera a) din Codul Muncii. Acesta prevede că „salariații nu pot fi concediați pe durata incapacității temporare de muncă stabilite prin certificat medical”.

Mai exact, prevede legislația muncii, angajații bolnavi, aflați în concediu medical nu pot fi dați afară. În aplicarea acestei reguli, instanțele de judecată au avut două abordări. Pe de-o parte, unii judecători au apreciat că această interdicție se aplică de la momentul emiterii deciziei de disponibilizare. Alte instanței au apreciat că trebuie luat în considerare momentul în care a fost comunicată decizia sau data la care aceasta produce efecte, ultima zi de muncă.

Instanța Supremă a tranșat o controversă judiciară

ÎCCJ a tranșat definitiv disputa, stabilind că orice act de concediere emis în perioada concediului medical, care îi vizează pe angajații bolnavi, este nul. Aceasta, indiferent de momentul în care a fost comunicat.

Instanța a subliniat că sintagma „nu poate fi dispusă concedierea” vizează momentul în care angajatorul hotărăște efectiv încetarea contractului de muncă. Astfel, legalitatea actului este luată în considerare din momentul în care a fost emis.

Codul Muncii prevede că, pe perioada concediului medical, angajații bolnavi au suspendat de drept contractul individual de muncă. Or, într-o astfel de situație, este imposibilă emiterea ueni decizii de concediere valide. Potrivit ÎCCJ, rațiunea legii este protejarea angajatului în perioade de vulnerabilitate, când acesta nu își poate exercita drepturile sau obligațiile.

Decizia care vizează angajații bolnavi este obligatorie

Decizia ÎCCJ este obligatorie și va fi luată în considerare de toate instanțele din România. Practic, fiecare tribunal va trebui să respecte această interpretare a legii care îi vizează pe angajații bolnavi. Concret, orice măsură de disponibilizare, emisă în timpul concediului medical, va fi considerată nulă și fără efect juridic.

Pe cale de consecință, salariatul afectat are dreptul să solicite reintegrarea în funcția ocupată înainte de concediu medical. El poate cere plata salariului corespunzător perioadei în care a fost disponibilizat ilegal.

Această hotărâre consolidează protecția legală a angajaților aflați în situații de vulnerabilitate, oferindu-le siguranță și continuitate la locul de muncă.

