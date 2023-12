Angajații din Sănătate se pregătesc de proteste. Vicepreședinte Sanitas: „Prima nemulțumire ține de salarizare” (VIDEO)

„Sunt două categorii de nemulțumiri. Este prima nemulțumire care ține de salarizare care ar fi soluționabilă prin intermediul noului proiect de lege a salarizării. Noi în cadrul unui grup de lucru la nivelul Ministerului Sănătății am stabilit cum ar trebui să arate viitoarea lege a salarizării pentru partea de Sănătate. Și o a doua categorie de nemulțumiri ține de contractul colectiv de muncă. La acest moment nu ne aflăm în situația finalizării contractului colectiv de muncă la nivel de sector Sănătate. Mai sunt încă, pe lângă zilele suplimentare de concediu câteva probleme de rezolvat. Nu suntem în situația definitivării contractului colectiv de muncă. De aceea am și declanșat procedura conflictului colectiv de muncă pe această temă. Am sesizat inclusiv Ministerul Muncii cu privire la conciliere. Ar fi fost firesc ca Ministerul Sănătății, respectiv domnul ministru să ne invite la discuții anterior acestei concilieri”, a explicat vicepreședintele Sanitas.