B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Angelina Jolie pregătește vânzarea casei sale istorice din Los Angeles. Ce planuri are actrița

Angelina Jolie pregătește vânzarea casei sale istorice din Los Angeles. Ce planuri are actrița

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 20:18
Angelina Jolie pregătește vânzarea casei sale istorice din Los Angeles. Ce planuri are actrița
Sursă foto: Hepta - AdMedia / CNP/AdMedia

La 50 de ani, Angelina Jolie ia decizia de a-și vinde proprietatea impresionantă din Los Angeles, urmând să părăsească orașul după ani de compromisuri legate de custodia copiilor.

Cuprins:

  • De ce a luat Angelia Jolie decizia de a vinde casa
  • Care este istoria casei lui Angelina Jolie
  • Care sunt motivațiile personale ale actriței

De ce a luat Angelia Jolie decizia de a vinde casa

Conform publicației People, Angelina Jolie este gata să vândă reședința sa din Los Angeles, pe care a cumpărat-o în 2017 pentru suma de 24,5 milioane de dolari.

Actrița „nu a dorit niciodată să locuiască permanent în Los Angeles, dar a fost obligată din cauza aranjamentelor legate de custodia copiilor cu Brad Pitt”, au declarat surse în exclusivitate pentru People.

Jolie intenționează să se mute în străinătate imediat ce gemenii ei, Knox și Vivienne, vor împlini 18 ani anul viitor. „Va fi foarte fericită când va putea să părăsească Los Angeles.”

Care este istoria casei lui Angelina Jolie

Proprietatea impresionantă, construită în 1913, reprezintă o adevărată bijuterie istorică, având șase dormitoare și zece băi pe o suprafață de 11.000 de metri pătrați.

Casa a fost achiziționată în 1916 de regizorul Cecil B. DeMille pentru mai puțin de 28.000 de dolari, iar Charlie Chaplin a locuit într-o casă vecină care a fost ulterior integrată în această proprietate.

Angelina va efectua câteva renovări minore înainte de a o pune la vânzare, a confirmat o altă sursă pentru People.

Care sunt motivațiile personale ale actriței

Într-un interviu din 2024 pentru The Hollywood Reporter, Angelina a menționat că a rămas în Los Angeles doar din cauza procesului de divorț și a problemelor legate de custodie.

„Când ai o familie numeroasă, îți dorești intimitate, liniște, siguranță,” a declarat ea. Am o casă unde pot să-mi cresc copiii, dar uneori acest loc nu oferă umanitatea pe care am întâlnit-o în alte colțuri ale lumii.”, a spus aceasta.

După ce va părăsi Los Angeles, Jolie plănuiește să petreacă mult timp în Cambodgia, țara din care și-a adoptat primul fiu, Maddox, și să-și ducă familia în diferite colțuri ale lumii.

„Cambodgia este singurul loc pe care îl consider cu adevărat acasă în inimă,” a dezvăluit ea la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara, în februarie, potrivit sursei citate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Externe
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!
Eveniment
Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!
Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
Eveniment
Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Externe
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”
Eveniment
Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Externe
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Ce este Candida auris, bacteria cu care s-au infectat pacienții de la Spitalul „Floreasca”. Cum se manifestă și ce soluții de tratament există
Eveniment
Ce este Candida auris, bacteria cu care s-au infectat pacienții de la Spitalul „Floreasca”. Cum se manifestă și ce soluții de tratament există
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Externe
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Andrei Caramitru anunță că 40% dintre români sunt analfabeți funcțional, iar 15% sunt retardați clinic: „Se rezolvă cu iod, alimentație echilibrată. E groaznic”
Eveniment
Andrei Caramitru anunță că 40% dintre români sunt analfabeți funcțional, iar 15% sunt retardați clinic: „Se rezolvă cu iod, alimentație echilibrată. E groaznic”
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Externe
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Ultima oră
22:18 - Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
21:59 - Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!
21:53 - Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
21:46 - Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
21:46 - Nicușor Dan a anunțat că va merge în Ucraina: „Am acceptat invitația președintelui Zelenski de a vizita Kievul”. Când va avea loc vizita oficială
21:40 - Se boicotează noul an școlar? Ministrul Educației, Daniel David, mesaj pentru sindicaliști: „Sunt măsuri de criză, nu sunt măsuri de reformă”
21:32 - Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”
21:29 - Andrei de la „Insula Iubirii” a reacționat în urma imaginilor cu logodnica lui și cu Teo! Ce a declarat concurentul
21:15 - Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
21:01 - Ce este Candida auris, bacteria cu care s-au infectat pacienții de la Spitalul „Floreasca”. Cum se manifestă și ce soluții de tratament există