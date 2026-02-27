ANPC a amendat sute de din întreaga țară cu peste 5,4 milioane de lei, după ce inspectorii au descoperit la vânzare carne stricată și legume pline de mucegai.

În cadrul controalelor desfășurate în ultima săptămână, autoritățile au verificat peste 1.900 de firme, găsind nereguli grave care puneau în pericol sănătatea oamenilor. Pe lângă amenzile uriașe, 21 de unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor, scrie .

ANPC a amendat magazinele pentru carne cu mucegai

Inspectorii au găsit carne care prezenta depuneri albicioase și mucegai. Mulți comercianți ignorau complet temperaturile de depozitare recomandate de producători, lăsând produsele să se altereze. De asemenea, pe rafturi au fost identificate legume mucegăite și diverse alimente cu termenul de valabilitate expirat de mult timp.

Pe lângă calitatea proastă a mărfii, spațiile de gătit și ustensilele folosite erau extrem de murdare, pline de rugină și resturi alimentare vechi. Unele magazine vindeau produse aduse din străinătate fără să aibă etichete traduse.

Amenzi de milioane de lei pentru nerespectarea igienei

Bilanțul ANPC este unul record, fiind aplicate peste 1.200 de amenzi într-un timp foarte scurt. Inspectorii au pus sigiliul pe zeci de firme care nu asigurau condiții minime de igienă. Produse în valoare de peste 2,7 milioane de lei au fost scoase temporar de la raft până când magazinele vor dovedi că pot respecta legea.

Echipamentele de depozitare cu gheață în exces și rugină au fost imediat scoase din uz, iar suprafețele de lucru improprii au fost sancționate. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu mare atenție aspectul produselor din carne și data de expirare înainte de a pune orice produs în coș.

Pesticide neautorizate în loturile de stafide de la Lidl

Un alt exemplu recent de alertă alimentară vizează lanțul de magazine Lidl, de unde au fost retrase mai multe loturi de stafide „Furnicuța”. Analizele de laborator au scos la iveală prezența unor pesticide care nu sunt autorizate în Uniunea Europeană, reprezentând un risc pentru sănătate. Produsele proveneau din Uzbekistan și au fost distribuite în mai multe orașe din județul Alba, autoritățile cerând clienților să nu le consume și să le returneze în magazine.