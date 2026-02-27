B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alertă alimentară! Carne cu mucegai și legume stricate pe rafturile magazinelor au fost găsite de ANPC

Alertă alimentară! Carne cu mucegai și legume stricate pe rafturile magazinelor au fost găsite de ANPC

Flavia Codreanu
27 feb. 2026, 18:10
Alertă alimentară! Carne cu mucegai și legume stricate pe rafturile magazinelor au fost găsite de ANPC
sursa foto: Facebook/ ANPC
Cuprins
  1. ANPC a amendat magazinele pentru carne cu mucegai
  2. Amenzi de milioane de lei pentru nerespectarea igienei
  3. Pesticide neautorizate în loturile de stafide de la Lidl

ANPC a amendat sute de magazine din întreaga țară cu peste 5,4 milioane de lei, după ce inspectorii au descoperit la vânzare carne stricată și legume pline de mucegai.

În cadrul controalelor desfășurate în ultima săptămână, autoritățile au verificat peste 1.900 de firme, găsind nereguli grave care puneau în pericol sănătatea oamenilor. Pe lângă amenzile uriașe, 21 de unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor, scrie adevărul.

ANPC a amendat magazinele pentru carne cu mucegai

Inspectorii au găsit carne care prezenta depuneri albicioase și mucegai. Mulți comercianți ignorau complet temperaturile de depozitare recomandate de producători, lăsând produsele să se altereze. De asemenea, pe rafturi au fost identificate legume mucegăite și diverse alimente cu termenul de valabilitate expirat de mult timp.

Pe lângă calitatea proastă a mărfii, spațiile de gătit și ustensilele folosite erau extrem de murdare, pline de rugină și resturi alimentare vechi. Unele magazine vindeau produse aduse din străinătate fără să aibă etichete traduse.

Amenzi de milioane de lei pentru nerespectarea igienei

Bilanțul ANPC este unul record, fiind aplicate peste 1.200 de amenzi într-un timp foarte scurt. Inspectorii au pus sigiliul pe zeci de firme care nu asigurau condiții minime de igienă. Produse în valoare de peste 2,7 milioane de lei au fost scoase temporar de la raft până când magazinele vor dovedi că pot respecta legea.

Echipamentele de depozitare cu gheață în exces și rugină au fost imediat scoase din uz, iar suprafețele de lucru improprii au fost sancționate. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu mare atenție aspectul produselor din carne și data de expirare înainte de a pune orice produs în coș.

Pesticide neautorizate în loturile de stafide de la Lidl

Un alt exemplu recent de alertă alimentară vizează lanțul de magazine Lidl, de unde au fost retrase mai multe loturi de stafide „Furnicuța”. Analizele de laborator au scos la iveală prezența unor pesticide care nu sunt autorizate în Uniunea Europeană, reprezentând un risc pentru sănătate. Produsele proveneau din Uzbekistan și au fost distribuite în mai multe orașe din județul Alba, autoritățile cerând clienților să nu le consume și să le returneze în magazine.

Tags:
Citește și...
Localitatea fără canalizare și asfalt, dar care dă 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Satul aici, tot, e de handicapați. Sunt sănătoși, fac și treabă”
Eveniment
Localitatea fără canalizare și asfalt, dar care dă 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Satul aici, tot, e de handicapați. Sunt sănătoși, fac și treabă”
Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României
Eveniment
Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României
Avertismentul producătorilor de carne de porc: 50% dintre ferme s-ar putea închide până la mijlocul anului
Eveniment
Avertismentul producătorilor de carne de porc: 50% dintre ferme s-ar putea închide până la mijlocul anului
Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite în același timp. Despre cine este vorba
Eveniment
Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite în același timp. Despre cine este vorba
Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav
Eveniment
Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav
Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat
Eveniment
Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat
Leroy Merlin te inspiră: idei pentru un cămin organizat și armonios
Eveniment
Leroy Merlin te inspiră: idei pentru un cămin organizat și armonios
Slatina: O elevă și-a bătut o colegă în toaleta liceului. Un coleg a sunat la 112. Agresoarea a mai fost implicată și în alte conflicte
Eveniment
Slatina: O elevă și-a bătut o colegă în toaleta liceului. Un coleg a sunat la 112. Agresoarea a mai fost implicată și în alte conflicte
Semne critice care arată că implantul tău dentar are nevoie de tratament avansat cu tehnologia GalvoSurge®
Eveniment
Semne critice care arată că implantul tău dentar are nevoie de tratament avansat cu tehnologia GalvoSurge®
Nicușor Dan reacționează după reluarea informației privind sesizarea Parchetului General de către AEP. Șeful statului aduce acuzații grave Autorității Electorale
Eveniment
Nicușor Dan reacționează după reluarea informației privind sesizarea Parchetului General de către AEP. Șeful statului aduce acuzații grave Autorității Electorale
Ultima oră
17:58 - Localitatea fără canalizare și asfalt, dar care dă 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Satul aici, tot, e de handicapați. Sunt sănătoși, fac și treabă”
17:44 - Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României
17:42 - Avertismentul producătorilor de carne de porc: 50% dintre ferme s-ar putea închide până la mijlocul anului
17:24 - Simion a tocat 100.000 de euro, bani publici, pentru o pretinsă reuniune AUR pe ”moșia” unui controversat om de afaceri
17:13 - Optimile Europa League: dueluri grele între echipe de top. Care sunt favoritele pentru drumul spre finală
17:06 - Gigi Becali s-a certat cu Inteligența Artificială: „Bă, tu ești Satana!”. La ce concluzie a ajuns latifundiarul după discuție
16:59 - Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite în același timp. Despre cine este vorba
16:52 - Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă
16:35 - Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav
16:31 - Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat