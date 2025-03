ANPC a inchis una dintre cele mai mari fabrici de pâine din România. Activitate suspendată până la 6 luni

Comisarii de la ANPC au dispus închiderea pentru o perioadă de până la şase luni a fabricii de panificaţie Koksal, din judeţul Ilfov, şi au amendat cu 30.000 de lei unitatea, în urma neregulilor constatate în timpul controalelor derulate luni.

Piedone închide una dintre cele mai mari fabrici de panificație din Ilfov

Koksal, una dintre cele mai mari fabrici de panificatie din jud. Ilfov, care aprovizionează parte din judetele Ilfov si Giurgiu, cu vanzări de aproximativ 80.000 pâini si 20.000 specialități de panificație zilnic, comercializează produsele în conditii ce periclitează sănătatea consumatorilor, a anunțat Cristian Popescu Piedone.

Unitatea a fost controlată de comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Ilfov, în prezenta Presedintelui ANPC Cristian Popescu Piedone, dispunând închiderea unității până la 6 luni de zile. Operatorul economic desfășoară activitatea comercială în localitatea Jilava de peste 25 ani, neaducând nicio îmbunătățire tehnologică în procesul de fabricatie.

La data si ora controlului s-au constatat urmatoarele:

– în spațiul de producție se regăsesc tăvi de coacere neigienizate, pline de grăsime arsa, rasteluri neigienizate corespunzător, cu acumulări de grăsime arsă

– pânzele de protejare a specialităților de panificatie aveau uzura excesiva necesitând înlocuire. S-au prelevat astfel de materiale spre verificare pentru a determina analiza microbiologică.

– capsurile de pastrare a produselor de panificație nu erau igienizate corespunzător, regăsindu-se resturi alimentare

– utilajele de ambalat specialitățile de panificatie aveau uzură excesivă necesitând înlocuire, existau pete de rugină și exfoliere a vopselei

– în camera frigorifică nu se respectau vecinatățile, fructele(merele) erau depozitate cu alte materii prime

– sosurile folosite la procesul de preparare a shaormei erau păstrate la temperaturi neconforme, de +14 grade Celsius, fata de max +4 grade Celsius recomandate de producător. Fata de cele menționate, operatorul încalcă prevederile art 7(c) 2 din Og 21/1992 și se sancționează cu amenda în cuantum de 10.000 lei

– materiile prime aflate în spațiul de depozitare nu aveau elemente de identificare și caracterizare

– preparate finite fără data limita de consum,

– bureți de sarma folosiți pentru spălarea tarilor, care nu trebuie sa se regăsească în contact cu alimentele

– coșuri de gunoi fără capac și secționarea la pedala

– termogramele pentru agregatelor frigorifice nu erau completate la zi

Față de cele menționate se constată că operatorul economic încalcă prevederile art 7(c) 1 din Og 21/1992 și s-a dispus oprirea definitiva din circuitul consumului uman a unei cantități de 321,6 kg alimente în valoare de 7300 lei.

* la momentul verificării prin sondaj a gramajul preparatului culinar selectat ( shaorma vita) s-au identificat o diferență față de cantitatea din rețetar, respectiv în shaorma erau 135 g carne vită, iar în meniul afișat erau 170 g ce produce un dezavantaj economic consumatorilor. Față de cele constatate, s-a stabilit că operatorul economic încalcă prevederile art 9 din Og 21/1992 și s-a aplicat o amendă în cuantum de 5000 lei.

* în ceea ce privește legalitatea funcționării spațiului comercial, operatorul a fost sancționat contravențional pentru lipsa autorizației de funcționare, conform prevederilor art 26(1) din Og 21/1992, cu amendă în cuantum de 5000 lei.

Astfel s-au aplicat un total de 4 sancțiuni contravențional în valoare de 30.000lei și s-a dispus OTPS ( suspendarea activității pana la 6 luni).

Control operativ la SC KOKSAL PROD IMPEX 96 SRL cu punct de lucru în sectorul 4, Str Izvorul Rece nr 16.

Deficiente: utilaje pentru igienizare în spațiul de producție, rafturi și tăvi folosite în activitatea de producție neigienizate cu acumulări de grăsimi arse și impurități, tub de alimentare faina neigienizat, sifon pardoseala cu acumulări grosiere de mizerie, scari depozit cu acumulări de mizerie, dospitoare cu acumulări de impurități și chedere neigienizate, diverse articole textile și scule depozitate în spațiul de producție, în camera tancurilor de faina s-au identificat insecte moarte și faina în strat grosier pe paviment, agregat frigorific cu acumulări de mizerie pe plafon, bancuri de lucru cu acumulari de grasimi si impuritati, coca depozitata în spatii neconforme, produse finite (merdenele, dobrogene, strudele) depozitate în tăvi neigienizate, sirop depozitat intr-un vas cu acumulări de impurități, 120 kg nuca cu modificări organoleptice și urme de mucegai. Operatorul a fost sancționat cu 50000 lei pt încălcarea art 7 lit c lin1 și art 7 lit c a 2-a lin. din OG 21/1992. De asemenea, s-au dispus masuri de Oprire Temporara a Prestarii Serviciilor conform art 55(2) lit.d din OG 21/1992 și propunere de închidere temporara a unitatii pentru o perioada de până la 6 luni, conform art 56(11) lit.a coroborat cu art 55(2) lit.b din OG 21/1992, oprire definitiva de la comercializare, retragere din circuitul consumului uman si distrugere pentru 241,5 kg in valoare de 5102, 72 lei preparate finite și materii prime alimentare conform art 55(1) lit d si e și 55(3) din OG 21/1992. Totodată, s-au prelevat si probe pentru faina de pe tubul de alimentare din unitate.

Le pain Finno Star SRL cu punctul în Sos. Alexandriei, nr. 199 H unde s-au constatat următoarele:

– mașini transport paine cu mucegai, neigienizate;

– panacoate (tavi dospit) cu mucegai, exfolieri, neigienizate;

– Camera dospitor cu rugină, mucegai, miros puternic;

– Tăvi coacere cu grad avansat de arsură, uzură;

– Paviment cu ciobituri;

– Diferență gramaj la produsele de panificație;

Au fost date 3 amenzi în valoare de 50.000 lei.

În urma controlului efectuat la Bread is Life by Koksal cu punctul de lucru situat în str. Brazilia nr.2A au fost identificate următoarele deficiente:

Produse de patiserie și cofetarie fără data producției, fără elemente de identificare și caracterizare,fără data deschiderii,

Agregate frigorifice cu chedere neihenizate,

Camera frigorifica cu ventilația neigenizata,

Rasteluri de prezentare, tăvi de coacere neigenizate, cu urme grosiere de arsura și pânze de protecție cu urme de mucegai,tavan cu infiltratii, produse de cofetarie cu data limita de consum depasit

Măsurile dispuse de ANPC

S-a dispus oprirea temporara a prestării de servicii pana la remedierea deficientelor.

Masuri:

Sl a dispus sancțiunea complementara de închidere temporara a unității pe o durata de o -6 luni.

Sanctiuni:

Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amenzi în cuantum de 25.000 lei OD 24.000 lei/ 430 kg.

Controale în lanț

SALATIN BOSFOR IMPORT EXPORT SRL cu punctul de lucru in Bd. Ghencea, nr 8, CUI 11715801, unde la data și ora controlului s-au constatat urmatoarele:

1.nu sunt respectate condițiile de întreținere a spațiului și utilajelor de lucru folosite, dupa cum urmează:

– faina depozitată în spații prăfuite si îmbacsite, cu depuneri pe pereți; tubulatura și grile de ventilație îmbâcsite de faină și praf, cu vopsea sărită, neigienizate

– produse finite si ambalaje (navete din plastic pentru transport pâine), cutii din carton depozitate pe un culoar de trecere/spatiu deschis cu o copertină (curte), rasteluri cu tăvi de produse finite depozitate în curte sub o copertină, tăvi cu grad avansat de uzură și depuneri de grăsime și impurități.

– depozitare produse finite si utilaje defecte în același spațiu

– în spațiul de producție pavimentul este neuniform cu ciobituri și neigienizat

– blaturile de lucru din lemn pe care se modela coca prezintă mucegai și sunt degradate

– benzile transportoare din unitate sunt uzate, neigienizate si au depuneri de cocă

– masina de transport are podeaua din lemn uzat, cu depuneri de praf și impurități

– frigiderele în care erau depozitate materiile prime și semifabricate (oua, brânză, coca) sunt neconforme fiind răcitoare pentru bauturi si fiind neigienizate, ruginite si cu vopsea exfoliata

– drojdie depozitată la o temperaturi de 17°C, deși producătorul recomandă păstrarea la loc uscat și răcoros si la 4-8°C

– ustensile neprofesionale ( cu mânere sau finisaje din plastic) uzate si cu depuneri de impurități, bureți din sârmă

– prezenta insectelor vii (gandaci) în spațiul în care se aflau materii prime și produse finite

Se dispune OTPS

Se dispune OD de la comercializare si retragerea din circuitul consumului uman a 323 kg produse, în valoare de 4680 lei.

S-au aplicat 2 sancțiuni în valoare de 40.000 lei.

Pentru săvârșirea acestor abateri se propune închiderea temporară a unității între 0-6 luni.

Vel Pitar SA cu punctul de lucru în Sos. Sălaj, nr. 173-175 unde în urma verificărilor efectuate nu s-au constatat abateri privind legislația în vigoare în domeniul protecției consumatorilor.