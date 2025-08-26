ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba

(ANPC) desfășoară, în această perioadă, ample acțiuni de control la nivel național, având ca obiectiv verificarea produselor destinate elevilor, de la uniforme și ghiozdane până la rechizite școlare.

De unde să nu faceți cumpărături

La ce să fiți atenți, atunci când faceți cumpărături pentru copii

Rechizite cu probleme

Reprezentanții ANPC subliniază că părinții ar trebui să evite cumpărăturile din surse nesigure, precum târguri, vânzători ambulanți sau site-uri fără date de contact.

„Optați pentru magazine specializate, care oferă bon fiscal, factură sau chitanță – esențiale dacă doriți să faceți o reclamație”, recomandă ANPC, într-o

În ceea ce privește uniformele școlare, părinții trebuie să fie atenți la etichete. Acestea trebuie să conțină compoziția materialelor, iar în cazul produselor cu căptușeală, și aceasta trebuie menționată separat. De asemenea, instrucțiunile de întreținere trebuie să fie clare, tipărite pe o etichetă textilă rezistentă și cusute în interior.

Un alt avertisment privește riscul contrafacerilor: „Dacă un articol de îmbrăcăminte are un brand cunoscut, dar un preț mult prea mic față de cel obișnuit, există riscul să fie contrafăcut”, se mai arată în postare.

La ce să fiți atenți, atunci când faceți cumpărături pentru copii

ANPC atrage atenția și asupra pericolelor ascunse ale unor detalii aparent minore. Cordoanele, glugile sau bretelele trebuie să fie adaptate pentru copii, fără capete libere sau accesorii care ar putea pune în pericol siguranța acestora.

Totodată, materialele textile recomandate sunt fibrele naturale, precum bumbacul și lâna, în timp ce fibrele sintetice sunt de evitat. Acestea pot provoca alergii, iritații, transpirație excesivă și chiar oboseală.

„Un miros înțepător al articolelor de îmbrăcăminte poate indica folosirea unor substanțe chimice periculoase în procesul de vopsire”, avertizează ANPC.

În cazul rechizitelor, autoritatea amintește că toate produsele trebuie să aibă etichete în limba română, care să conțină informații clare despre producător, dimensiuni, compoziție și instrucțiuni de utilizare.

În anii trecuți, inspectorii ANPC au descoperit numeroase nereguli: caiete cu mai puține file decât era menționat pe copertă, markere cu termenul de valabilitate expirat sau ghiozdane fără etichete.

„Rechizitele fără informații clare sau uniforme fără compoziția materialului sunt produse neconforme și nu ar trebui puse în vânzare”, subliniază