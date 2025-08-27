B1 Inregistrari!
Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii

George Lupu
27 aug. 2025, 17:07
Sursa foto simbol: Freepik

Odată cu apropierea noului an școlar, inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au verificat magazinele și raioanele specializate care vând rechizite și uniforme, pentru a se asigura de calitatea și siguranța produselor destinate elevilor.

Cuprins

  • Care sunt recomandările ANPC
  • Cum poate fi verificată conformitatea produselor

Care sunt recomandările ANPC

Reprezentanții ANPC îi sfătuiesc pe părinți să facă achizițiile doar din magazine autorizate, unde primesc factură sau bon fiscal. Aceste documente sunt esențiale pentru depunerea unei eventuale reclamații și pentru a garanta că produsele sunt cumpărate legal.

„Recomandăm ca achiziţionarea, atât a produselor textile, cât şi a rechizitelor să se realizeze doar din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), documente care sunt necesare depunerii unei reclamaţii”, au afirmat reprezentanţii ANPC.

Specialiștii atrag atenția și asupra riscului produselor contrafăcute: haine cu mărci celebre, dar la prețuri neobișnuit de mici, pot ascunde probleme de calitate și siguranță. Etichetele articolelor textile trebuie să ofere informații clare despre compoziția materialului și despre eventualele căptușeli, iar toate instrucțiunile de întreținere (spălare, călcare, curățare chimică, uscare) trebuie menționate complet.

Cum poate fi verificată conformitatea produselor

De asemenea, etichetele trebuie să fie rezistente la apă și căldură și să fie cusute în interiorul hainelor, astfel încât părinții să poată verifica ușor conformitatea produselor.

„Mărcile celebre inscripţionate pe articolele de îmbrăcăminte, dar al căror preţ este exagerat de mic, în raport cu preţul real al unor astfel de produse, evidenţiază un risc semnificativ ca acestea să fie contrafăcute; eticheta oricărui produs textil trebuie să cuprindă următoarele informaţii: compoziţia fibroasă a acestuia, respectiv denumirile fibrelor componente, urmate de procentul în greutate al fiecărei fibre; în cazul în care produsul are şi căptuşeală, compoziţia acesteia trebuie precizată în mod expres”, a mai transmis ANPC.

