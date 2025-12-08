Piața imobiliară se pregătește pentru un an cu reguli mult mai stricte, după ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat schimbarea de strategie în relația cu dezvoltatorii. În contextul noii legislații privind avansurile și procedurile de vânzare, instituția spune că va renunța la perioada de toleranță și va trece la aplicarea fermă a sancțiunilor.

De ce avertizează ANPC dezvoltatorii și ce schimbări aduce legislația

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) le transmite dezvoltatorilor imobiliari că etapa orientată spre consiliere s-a încheiat, iar din anul următor regulile vor fi aplicate fără concesii. Avertismentul este legat de cadrul legal cunoscut sub numele de „ ”, un pachet legislativ care introduce obligații suplimentare pentru procesul de vânzare, inclusiv limitarea avansurilor solicitate cumpărătorilor. Reprezentanții industriei avertizează că lipsa unor ajustări ar putea accelera scumpirea locuințelor.

Mesajul ANPC a fost comunicat în cadrul unui eveniment organizat de Urbanis, la care au participat cei mai mari dezvoltatori din București. În cadrul discuțiilor, conducerea instituției a explicat că, deși în ultimii trei ani au fost verificate aproape 500 de companii, sancțiunile aplicate au fost în general blânde. Cele mai frecvente nereguli au privit dimensiunile insuficiente ale locuințelor, o problemă întâlnită constant în sector.

Ce prevede „Legea Nordis” și când încep verificările oficiale

Actul normativ a fost depus în Parlament în octombrie 2024 și a primit recent promulgarea președintelui Nicușor Dan, ceea ce înseamnă că va intra în aplicare în scurt timp. Legea stabilește limite pentru avansul cerut la semnarea antecontractelor și impune intabularea obligatorie a contractelor de vânzare-cumpărare.

„De la 1 ianuarie sau după promulgarea legii vor începe controalele, care nu înseamnă în primul rând sancțiuni, ci o verificare. Nu orice control trebuie să se închidă cu o sancțiune”, a declarat Ionel Obretin, președintele ANPC. Totuși, acesta a precizat că instituția nu va mai folosi consilierea ca principal instrument, ci va recurge la amenzi atunci când dezvoltatorii nu respectă legea.

În aceeași direcție, Violeta Topa a atras atenția asupra clauzelor abuzive, a obligației de a informa clienții cu privire la garanțiile de bună execuție și a necesității de a afișa transparent prețul final, inclusiv TVA. Printre neregulile întâlnite constant se numără și publicitatea înșelătoare, precum estimări nerealiste ale distanței față de metrou sau randări cu mobilier disproporționat.

Ce sancțiuni au fost aplicate până acum

În ultimii ani, comisarii au impus amenzi de aproape un milion de lei și au retras de la comercializare peste 3.000 de unități care nu respectau suprafețele minime prevăzute de lege. Paul Anghel, director general al ANPC, a amintit dimensiunile obligatorii: 37 mp pentru garsoniere, 52 mp pentru apartamentele cu două camere și 66 mp pentru cele cu trei camere. Autoritatea subliniază că aceste cerințe rămân obligatorii, indiferent de presiunile pieței.

Potrivit reprezentanților Uniunii Naționale a Notarilor Publici, dezvoltatorii trebuie să își ajusteze rapid documentațiile. Sorin Marina a explicat că va deveni necesară înscrierea autorizației de construire în cartea funciară și crearea unor poziții provizorii pentru fiecare unitate, astfel încât antecontractele să fie încheiate doar pe baza extraselor individuale.

Cum afectează limitarea avansului finanțarea proiectelor

Dezvoltatorii afirmă că regula plafonării avansului la maximum 15% pune presiune pe proiectele în derulare. Tinu Sebeșanu, președintele FIDES, atrage atenția că această modificare lovește mai ales investitorii care obișnuiau să finanțeze anticipat construcțiile prin plăți consistente încă din fazele inițiale.

„Finanțarea proiectelor va deveni mult mai grea. Trebuie să apelăm mai mult la bănci, ceea ce înseamnă dobânzi și, în final, creșterea prețurilor de vânzare și a chiriilor”, a spus Sebeșanu, care solicită introducerea unei excepții pentru investitorii calificați.

De ce cer dezvoltatorii revizuirea suprafețelor minime și cum răspunde ANPC

Bogdan Ivan, secretarul general al Urbanis, arată că industria solicită de aproape doi ani ajustarea suprafețelor minime pentru locuințe, argumentând că prețurile au crescut cu până la 40% și că mulți cumpărători nu își mai permit unități noi în marile orașe. avertizează că unele proiecte riscă să devină nerentabile dacă legislația nu este revizuită.



ANPC respinge însă ideea relaxării standardelor și amintește că legea locuinței a fost consolidată în 2017. „Dezvoltatorul are obligația să respecte legea în vigoare, indiferent de context”, a subliniat Violeta Topa, potrivit stiripesurse.ro.