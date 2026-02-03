B1 Inregistrari!
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie

Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie

Adrian Teampău
03 feb. 2026, 16:34
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Anunț ANPIS despre plata alocațiilor
  2. Când vor începe plățile prin Poșta Română
  3. Cât plătește ANPIS, alocația pentru copii

ANPIS, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, a anunțat că plățile pentru mai multe tipuri de beneficii sociale, aferente lunii ianuarie, vor fi făcute în avans.

Plățile pentru principalele beneficii de asistență socială aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate înainte de termen. ANPIS a anunțat că banii vor ajunge în conturile beneficiarilor vineri, 6 februarie. Potrivit sursei citate, s-a recurs la acest lucru pentru că ziua de plată obișnuită pentru aceste beneficii pică într-o zi nelucrătoare.

Astfel, alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate vineri, 6 februarie. În mod normal, plățile se fac în data de 8 ale fiecărei luni.

„Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) informează că, beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2025 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică”, a transmis ANPIS.

Când vor începe plățile prin Poșta Română

Măsura nu se aplică, a transmis ANPIS, și celor care primesc banii în numerar, prin intemediul Poștei Române. În cazul acestora, plățile pentru alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creștere a copilului și stimulentul de inserție va fi plătit începând cu data de 10 februarie.

Astfel, agenția transmite că pe 6 februarie 2026 vor fi efectuate doar plățile în conturile bancare ale beneficiarilor.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026, ca și până acum.

Cât plătește ANPIS, alocația pentru copii

Sumele acordate în 2026 ca alocație de stat pentru copii vor rămâne identice cu cele stabilite în luna ianuarie 2025. Guvernul a înghețat acest beneficiu social pe motive de austeritate. Este una dintre măsurile prin care se dorește reducerea deficitului bugetar. Conform legii, ANPIS face aceste plăți în fiecare lună.

Valoarea alocației de stat, în 2026, pentru copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și pentru copiii cu dizabilități, indiferent de vârstă, este de 794 de lei.

Pentru copiii cu vârsta de peste doi ani, care nu se află într-o situație specială, alocația lunară este de 323 de lei. Suma este virată lunar, conform reglementărilor în vigoare.

