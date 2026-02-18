Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis miercuri o serie de recomandări pentru protejarea animalelor în contextul temperaturilor extrem de scăzute, al vântului puternic și al viscolite care afectează mare parte din țară.

Despre ce este vorba

Pentru animalele de companie, autoritatea recomandă asigurarea unui adăpost corespunzător și verificarea permanentă a acestora pentru a nu fi acoperite de zăpadă. De asemenea, este necesară administrarea apei și hranei calde și, în cazul câinilor, lăsarea acestora liberi pentru a se putea mișca și a se adăposti în caz de viscol, conform Știrile ProTv.

„Pentru animalele de companie, asiguraţi-vă că acestea beneficiază de adăpost, verificaţi-le să nu fie acoperite de zăpadă, administraţi-le apă şi hrană caldă; dezlegaţi câinii astfel încât aceştia să se poată mişca pentru a preîntâmpina îngheţul sau pentru a se adăposti în caz de viscol”, a precizat ANSVSA.

Măsuri pentru crescători și ferme

Crescătorii de animale trebuie să asigure adăposturi protejate de frig, vânt și zăpadă, să furnizeze apă și furaje suficiente și să verifice instalațiile de adăpare pentru a preveni înghețul. De asemenea, este recomandat să existe echipamente de rezervă, cum ar fi generatoarele, în special în fermele comerciale. Orice semn de boală sau disconfort al animalelor trebuie raportat imediat medicului veterinar sau DSVSA locală.

În ceea ce privește transportul animalelor vii, ANSVSA precizează că acesta trebuie evitat în condiții de vreme extremă, exceptând cazurile de strictă necesitate. Transportatorii trebuie să asigure microclimat adecvat, hrană și apă pe toată durata transportului, să reducă densitatea de încărcare cu cel puțin 25% la temperaturi scăzute și să monitorizeze animalele pentru semne de stres termic, cum ar fi frisoane, îngrămădire sau letargie.

Sensibilități specifice pe specii

Specialiștii atrag atenția că porcinele sunt foarte sensibile la temperaturi scăzute, necesitând control atent al temperaturii. Bovinele pot rezista frigului dacă nu sunt expuse curenților de aer, iar ecvinele pot fi transportate și la temperaturi sub -20°C, dar numai în vehicule dotate corespunzător.

Administrațiile locale au responsabilitatea de a asigura condiții adecvate de adăpostire, îngrijire și neutralizare a deșeurilor animaliere. ANSVSA, prin DSVSA județene, a transmis tuturor factorilor implicați obligativitatea respectării acestor măsuri pentru protejarea animalelor în sezonul rece.