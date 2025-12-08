Antrenorul român Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea și mentorul lui Cristi Chivu, a murit dimineața zilei de 8 decembrie, la 79 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate în ultimii ani.

Probleme de sănătate și ultimele zile

În toamna anului 2024, Ioan Sdrobiș a fost supus unei operații pe cord deschis, iar în vara acestui an a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală, de această dată pe creierul mic, unde medicii au descoperit un cheag de sânge, conform gsp.ro.

Din păcate, starea sa s-a înrăutățit, iar fostul antrenor a decedat la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de Valentin Badea, fost elev al lui Sdrobiș la FC Vaslui.

O carieră bogată în fotbalul românesc

Cariera de antrenor a lui Ioan Sdrobiș a început în anul 1988, la Oțelul Galați, echipă pe care a mai pregătit-o, de asemenea, și în sezonul 1994-1995.

De-a lungul timpului, Ioan Sdrobiș a mai condus echipe precum U Cluj, Ceahlăul, Selena Bacău, Dacia Unirea Brăila, FC Baia Mare, Electroputere Craiova, CSM Reșița, Focșani, Năvodari, Jiul Petroșani (în două rânduri), FC Vaslui (două rânduri), CFR Timișoara, Farul Constanța și Onești.

Rivalitatea cu Mircea Lucescu

Ioan Sdrobiș a avut un istoric complicat cu Mircea Lucescu, pe care l-a criticat frecvent pentru „jocuri de culise” și pentru înfrângerea României cu Irlanda de Nord, 0-1, în 1985, când „tricolorii” au ratat calificarea la Campionatul Mondial din 1986.

De asemenea, Sdrobiș a fost vehement împotriva numirii lui Lucescu ca selecționer în august 2024.

Mentorul lui Cristi Chivu

De menționat este și faptul că Ioan Sdrobiș este antrenorul care l-a descoperit și format pe Cristi Chivu la CSM Reșița.

Relația lor a fost însă tensionată ani la rând, iar fostul tehnician a avut reacții critice la adresa lui Chivu, mai ales după ce acesta a preluat banca tehnică a celor de la Inter Milano.