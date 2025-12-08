B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Antrenorul Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 79 de ani

Antrenorul Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 79 de ani

Selen Osmanoglu
08 dec. 2025, 10:07
Antrenorul Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 79 de ani
Sursa foto: prosport.ro
Cuprins
  1. Probleme de sănătate și ultimele zile
  2. O carieră bogată în fotbalul românesc
  3. Rivalitatea cu Mircea Lucescu
  4. Mentorul lui Cristi Chivu

Antrenorul român Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea Lucescu și mentorul lui Cristi Chivu, a murit dimineața zilei de 8 decembrie, la 79 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate în ultimii ani.

Probleme de sănătate și ultimele zile

În toamna anului 2024, Ioan Sdrobiș a fost supus unei operații pe cord deschis, iar în vara acestui an a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală, de această dată pe creierul mic, unde medicii au descoperit un cheag de sânge, conform gsp.ro.

Din păcate, starea sa s-a înrăutățit, iar fostul antrenor a decedat la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de Valentin Badea, fost elev al lui Sdrobiș la FC Vaslui.

O carieră bogată în fotbalul românesc

Cariera de antrenor a lui Ioan Sdrobiș a început în anul 1988, la Oțelul Galați, echipă pe care a mai pregătit-o, de asemenea, și în sezonul 1994-1995.

De-a lungul timpului, Ioan Sdrobiș a mai condus echipe precum U Cluj, Ceahlăul, Selena Bacău, Dacia Unirea Brăila, FC Baia Mare, Electroputere Craiova, CSM Reșița, Focșani, Năvodari, Jiul Petroșani (în două rânduri), FC Vaslui (două rânduri), CFR Timișoara, Farul Constanța și Onești.

Rivalitatea cu Mircea Lucescu

Ioan Sdrobiș a avut un istoric complicat cu Mircea Lucescu, pe care l-a criticat frecvent pentru „jocuri de culise” și pentru înfrângerea României cu Irlanda de Nord, 0-1, în 1985, când „tricolorii” au ratat calificarea la Campionatul Mondial din 1986.

De asemenea, Sdrobiș a fost vehement împotriva numirii lui Lucescu ca selecționer în august 2024.

Mentorul lui Cristi Chivu

De menționat este și faptul că Ioan Sdrobiș este antrenorul care l-a descoperit și format pe Cristi Chivu la CSM Reșița.

Relația lor a fost însă tensionată ani la rând, iar fostul tehnician a avut reacții critice la adresa lui Chivu, mai ales după ce acesta a preluat banca tehnică a celor de la Inter Milano.

Tags:
Citește și...
Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt
Eveniment
Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt
Brazii din Danemarca, preferații românilor anul acesta. Care este motivul și la ce prețuri pot ajunge
Eveniment
Brazii din Danemarca, preferații românilor anul acesta. Care este motivul și la ce prețuri pot ajunge
Un nou cutremur în România atrage atenția specialiștilor. Zona în care s-a produs
Eveniment
Un nou cutremur în România atrage atenția specialiștilor. Zona în care s-a produs
Lux, istorie și natură. Ce oraș a fost desemnat cel mai elegant din Europa
Eveniment
Lux, istorie și natură. Ce oraș a fost desemnat cel mai elegant din Europa
ANPC anunță toleranță zero pentru dezvoltatorii imobiliari. Cum se vor aplica sancțiunile odată cu intrarea în vigoare a „Legii Nordis”
Eveniment
ANPC anunță toleranță zero pentru dezvoltatorii imobiliari. Cum se vor aplica sancțiunile odată cu intrarea în vigoare a „Legii Nordis”
Rezultate finale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei
Eveniment
Rezultate finale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei
Percheziții la locuința unui tânăr de 19 ani. Polițiștii au găsit peste o tonă și jumătate de articole pirotehnice
Eveniment
Percheziții la locuința unui tânăr de 19 ani. Polițiștii au găsit peste o tonă și jumătate de articole pirotehnice
MAI: 18 sesizări referitoare la fapte nelegale. Câte dintre acestea s-au confirmat
Eveniment
MAI: 18 sesizări referitoare la fapte nelegale. Câte dintre acestea s-au confirmat
Alegeri la Primăria Capitalei: Autoritățile au deschis primul dosar penal. Ce s-a descoperit
Eveniment
Alegeri la Primăria Capitalei: Autoritățile au deschis primul dosar penal. Ce s-a descoperit
Aproape 490 de deținuți și-au exercitat dreptul la vot la alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei
Eveniment
Aproape 490 de deținuți și-au exercitat dreptul la vot la alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei
Ultima oră
10:44 - Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt
10:16 - Brazii din Danemarca, preferații românilor anul acesta. Care este motivul și la ce prețuri pot ajunge
09:49 - Prognoza meteo, 8 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
09:41 - Un nou cutremur în România atrage atenția specialiștilor. Zona în care s-a produs
09:40 - Lux, istorie și natură. Ce oraș a fost desemnat cel mai elegant din Europa
09:30 - ANPC anunță toleranță zero pentru dezvoltatorii imobiliari. Cum se vor aplica sancțiunile odată cu intrarea în vigoare a „Legii Nordis”
09:19 - Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
09:07 - Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”
08:42 - Restricții de circulație de sărbători. De când încep și ce trebuie să știe șoferii europeni
08:33 - Săptămâna parlamentară începe cu moțiune de cenzură. Grindeanu, despre influența alegerilor asupra viitorului coaliției