Anul 2026 se conturează ca unul extrem de dificil pentru turismul românesc. Mulți din domeniu îl văd drept cel mai complicat moment traversat după pandemia de COVID-19. Indicatorii din piață transmit semnale slabe, iar entuziasmul din anii trecuți a fost înlocuit de prudență și planuri bine calculate.

Reprezentanții agențiilor de turism discută fără ocolișuri despre problemele care se adună la orizont. Printre cei mai vocali se numără membrii (ANAT), care avertizează că urmează o perioadă plină de provocări.

Se îndreaptă turismul românesc spre un nou impas major

Primele semnale venite din piață încă din luna februarie arată că 2026 ar putea deveni un an de cotitură pentru industria turismului. Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, spune clar că datele actuale indică o direcție îngrijorătoare pentru sezonul în curs.

„Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil. Aș spune că va fi cel mai greu an de după pandemie. Și ne amintim foarte bine ce a însemnat 2020 pentru industria noastră. De data asta nu vom avea provocări de ordin medical, ci unele de natură financiară. Care tare mă tem că sunt mai dure decât cele din trecutul apropiat. Guvernanții noștri par că nu înțeleg că turismul poate aduce sume consistente la bugetul țării și ca atare refuză să parieze pe meseria noastră”, a transmis acesta, notează playtech.ro.

Mai sunt voucherele de vacanță un sprijin real pentru industrie

Într-un context tensionat pentru , Adrian Voican atrage atenția că nu toate deciziile autorităților trebuie privite exclusiv printr-o lentilă critică. Vicepreședintele ANAT subliniază că voucherele de vacanță au fost păstrate și în acest an. Totuși, valoarea lor a fost redusă la 800 de lei, față de 1.600 de lei anterior.

„Au rămas la valoarea de 800 de lei, în condițiile în care mulți ar fi pariat că ele urmau să dispară, fiindcă Coaliția de la guvernare nu le vedea rostul. Iată că ele „au fost înghețate” și asta este o realitate de salutat. Desigur, și noi cei de la ANAT avem foarte probabil meritul nostru, fiindcă nu am încetat niciun moment să le explicăm tuturor celor de la Putere care le sunt avantajele”, a precizat Voican.

De ce renunță tot mai mulți români la concediu în 2026

Scăderea drastică a utilizării ridică un semnal serios de alarmă pentru industrie. Adrian Voican explică faptul că, potrivit statisticilor oficiale analizate de ANAT, anul trecut doar 66% dintre beneficiari au mai folosit aceste tichete. Restul au renunțat la ele, deși riscau să le piardă dacă nu le valorificau la timp.

„De anul trecut, situația s-a schimbat dramatic. Ne amintim că de valoarea voucherului, la care trebuia adăugat o sumă similară, plus acea declarație nefericită, față de care mulți români au avut o mare reticență. După părerea mea, declarația aceea pe proprie răspundere, total neinspirată, a avut darul să ne reducă cu cel puțin 15 procente numărul românilor doritori să plece în vacanță. Când mulți dintre noi au văzut hârtia aia, s-au lăsat păgubași. Știți cum suntem mulți dintre noi cânt trebuie să dăm cu subsemnatul.

Devenim brusc suspicioși și mai catolici ca Papa! Din fericire, guvernanții au renunțat în 2026 la declarația în cauză. Însă marele pericol abia urmează. Fără vouchere de vacanță și fără bani cel puțin 10% dintre români vor uita de concediul de odihnă în acest an. Și tare mă tem că procentul va fi mai mare. Fiindcă voucherele aveau și menirea de a-l provoca pe românul cu resurse financiare limitate, fiindcă la ei ne gândim în primul rând, să facă un efort ca să meargă pe Litoral. La noi acasă, la Mamaia, la Eforie sau la Saturn. Anul ăsta va fi cu totul altfel, și fără bani, și fără niciun fel de resurse financiare. Mulți români vor rămâne în propriile sufragerii”, a explicat Adrian Voican.

Poate turismul străin să salveze sezonul 2026

Speranțele pentru anul viitor se leagă tot mai mult de aportul vizitatorilor din afara țării. Vicepreședinte ANAT arată că 2025 a adus o ușoară creștere a prezenței străine, însă fără o strategie guvernamentală clară și investiții constante va fi greu ca această tendință să fie amplificată.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că germanii, italienii și israelienii au fost cei mai numeroși . Destinațiile lor preferate au fost București, Constanța și Brașov. La numărul total de înnoptări, Constanța a depășit atât București, cât și Brașov. Cu toate acestea, durata medie a șederii a rămas scăzută, de 2,1 zile în 2025, iar în ultima lună a anului a coborât la 1,8 zile pentru turiștii români.

În opinia lui Voican, aceste cifre arată clar că România nu reușește încă să transforme interesul punctual într-un sejur mai lung și într-un impact economic mai consistent.