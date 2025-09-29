B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Anul universitar începe cu proteste. Măsurile de austeritate scot studenții în stradă

Anul universitar începe cu proteste. Măsurile de austeritate scot studenții în stradă

Adrian Teampău
29 sept. 2025, 08:28
Anul universitar începe cu proteste. Măsurile de austeritate scot studenții în stradă
Protest studenți și elevi Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Festivism și proteste provocate de măsurile de austeritate
  2. Studenții încep școala în stradă
  3. Măsurile de austeritate încriminate de studenți

Măsurile de austeritate care vizează sistemul de Educație, adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan, în această vară scot studenții în stradă. Organizațiile studențești au anunțat proteste încă din prima zi de școală.

Festivism și proteste provocate de măsurile de austeritate

Universităţile deschid luni anul de studii 2025 – 2026 sub semnul austerității. Ministerul Educației, condus de Daniel David, a adoptat mai multe măsuri de austeritate care îi nemulțumesc atât pe studenți, cât și pe elevi sau profesori. Astfel, în prima zi a anului universitar sunt programate ceremonii inaugurale, dar și proteste studențești.

În Bucureşti, sunt programate ceremonii pentru deschiderea noului an universitar la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Academia de Studii Economice, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

De asemenea, sunt progamate festivități similare în mai multe instituții de învățământ superior din întreaga țară. Astfel de evenimente au fost organizate la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi și la Universitatea „Ovidius” din Constanţa.

Studenții încep școala în stradă

Măsurile de austeritate au fost de natură să scoată studenții în stradă, încă din prima zi a anului universitar. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a făcut apel, miercurea trecută, la întreaga comunitate de studenţi să protesteze pe 29 septembrie.

„ANOSR a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanţilor de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesaţi precum studenţii, cadrele didactice şi elevii, dar şi ignoranţa arătată faţă de toate acţiunile prin care studenţii au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar şi a fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar şi că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenţii le au pentru continuarea parcursului educaţional, Guvernul uitând faptul că dreptul la învăţătură este un drept garantat de Constituţia României”, au transmis inițiatorii protestului, pe pagina sa de Facebook.

Începând cu ora 16:00, în Piaţa Victoriei, a fost anunțat un miting studențesc, ca reacţie la actele normative impuse de guvernul Bolojan.  Potrivit organizatorilor, măsurile de austeritate „afectează negativ” calitatea actului educaţional şi „restrâng” accesul la învăţământ.

„Mâine, 29 septembrie 2025: ieșim din nou în stradă, în centrele universitare, pentru că educația nu se poate face cu lipsă de interes și ignoranță. Așteptăm întreaga comunitate alături de noi”, se anunță în comunicatul ANOSR.

Măsurile de austeritate încriminate de studenți

Organizația studențească acuză mai multe măsuri de austeritate adoptate de guvern, precum tăierea facilităţilor de transport şi reducerea fondului de burse. Potrivit ANOSR, acestea au impact economic infim, dar provoacă efecte negative din punct de vedere social. Sunt afectați, în special studenții aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile.

În opinia ANOSR, aceste tăieri nu fac altceva decât să sporească şi să încurajeze abandonul școlar. Studenţii care nu-şi permit să se întreţină la studii se vor vedea nevoiți să renunțe la facultate fără ajutorul statului.

