Statul român readuce în discuție un proiect mai vechi, care vizează lansarea unui brand național de apă minerală îmbuteliată. Inițiativa, reluată de Societatea Națională a Apelor Minerale, ar putea deveni realitate în următorii ani, dacă vor fi îndeplinite condițiile economice necesare.

De ce revine în actualitate brandul național de apă „Dacia”

Proiectul presupune crearea unei mărci proprii de apă minerală, sub numele „Dacia”, care ar urma să ajungă pe rafturile supermarketurilor din România. Prima unitate de îmbuteliere este planificată la Deva, zonă considerată favorabilă datorită resurselor disponibile.

Laurențiu Zainea, director economic al , a explicat că există mai multe surse viabile pentru acest demers.

„Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel”, a declarat acesta.

Ce presupune modelul economic al proiectului

În prezent, SNAM vinde apa brută către îmbuteliatori privați la un preț de aproximativ 5 bani pe litru. Prin brandul „Dacia”, statul ar urma să îmbutelieze direct , estimând un preț final de 1,5 lei pe litru.

„O sticlă, la noile costuri, bineînțeles de utilități, plastic, etichetă, mână de lucru, cred că la 1 leu, cam așa. La raft, 1 leu 50, din calculele noastre”, a explicat Laurențiu Zainea pentru Pro TV.

Izvoarele identificate se află, potrivit reprezentanților companiei, în zone rurale cu șomaj ridicat, unde investițiile sunt limitate. Proiectul ar putea crea locuri de muncă locale, chiar dacă numărul acestora ar fi relativ redus.

„Toate izvoarele astea pe care le găsim sunt în zonele rurale, unde șomajul e 80%, cred. Vreo 20-25 de locuri de muncă tot vor fi într-o zonă rurală”, a mai spus Zainea, potrivit Antena3.

Cum vede Ministerul Economiei implementarea proiectului

Ministerul Economiei analizează mai multe scenarii pentru punerea în practică a inițiativei, inclusiv varianta unui parteneriat public-privat. Ministrul a subliniat că proiectul trebuie să fie sustenabil din punct de vedere economic.

„Această idee este utilă și nu este deloc absurdă. Se poate vorbi nu doar de stat 100%, ci și de parteneriate public-private”, a afirmat ministrul, adăugând că succesul depinde de capacitatea brandului de a concura pe o piață deja aglomerată.

Ce ambiții are statul român pe termen mai lung

Pe lângă piața internă, oficialii SNAM iau în calcul și promovarea apei românești în afara țării.

„La nivel global, ar putea să ne ajute cei din ambasade, din consulate să avem contacte cu toată lumea, să putem duce apă de calitate. Hai să fim serioși, suntem pe locul 3 în lume la calitatea apei”, a mai declarat Laurențiu Zainea.





