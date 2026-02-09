B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Apă minerală sub marcă de stat, produsă în România. Ce planuri are Guvernul pentru brandul „Dacia”

Apă minerală sub marcă de stat, produsă în România. Ce planuri are Guvernul pentru brandul „Dacia”

Iulia Petcu
09 feb. 2026, 12:02
Apă minerală sub marcă de stat, produsă în România. Ce planuri are Guvernul pentru brandul „Dacia”
sursa foto: comunitatealiberala.ro
Cuprins
  1. De ce revine în actualitate brandul național de apă „Dacia”
  2. Ce presupune modelul economic al proiectului
  3. Cum vede Ministerul Economiei implementarea proiectului
  4. Ce ambiții are statul român pe termen mai lung

Statul român readuce în discuție un proiect mai vechi, care vizează lansarea unui brand național de apă minerală îmbuteliată. Inițiativa, reluată de Societatea Națională a Apelor Minerale, ar putea deveni realitate în următorii ani, dacă vor fi îndeplinite condițiile economice necesare.

De ce revine în actualitate brandul național de apă „Dacia”

Proiectul presupune crearea unei mărci proprii de apă minerală, sub numele „Dacia”, care ar urma să ajungă pe rafturile supermarketurilor din România. Prima unitate de îmbuteliere este planificată la Deva, zonă considerată favorabilă datorită resurselor disponibile.

Laurențiu Zainea, director economic al Societății Naționale a Apelor Minerale, a explicat că există mai multe surse viabile pentru acest demers.

„Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel”, a declarat acesta.

Ce presupune modelul economic al proiectului

În prezent, SNAM vinde apa brută către îmbuteliatori privați la un preț de aproximativ 5 bani pe litru. Prin brandul „Dacia”, statul ar urma să îmbutelieze direct apa, estimând un preț final de 1,5 lei pe litru.

„O sticlă, la noile costuri, bineînțeles de utilități, plastic, etichetă, mână de lucru, cred că la 1 leu, cam așa. La raft, 1 leu 50, din calculele noastre”, a explicat Laurențiu Zainea pentru Pro TV.

Izvoarele identificate se află, potrivit reprezentanților companiei, în zone rurale cu șomaj ridicat, unde investițiile sunt limitate. Proiectul ar putea crea locuri de muncă locale, chiar dacă numărul acestora ar fi relativ redus.

„Toate izvoarele astea pe care le găsim sunt în zonele rurale, unde șomajul e 80%, cred. Vreo 20-25 de locuri de muncă tot vor fi într-o zonă rurală”, a mai spus Zainea, potrivit Antena3.

Cum vede Ministerul Economiei implementarea proiectului

Ministerul Economiei analizează mai multe scenarii pentru punerea în practică a inițiativei, inclusiv varianta unui parteneriat public-privat. Ministrul Irineu Darău a subliniat că proiectul trebuie să fie sustenabil din punct de vedere economic.

„Această idee este utilă și nu este deloc absurdă. Se poate vorbi nu doar de stat 100%, ci și de parteneriate public-private”, a afirmat ministrul, adăugând că succesul depinde de capacitatea brandului de a concura pe o piață deja aglomerată.

Ce ambiții are statul român pe termen mai lung

Pe lângă piața internă, oficialii SNAM iau în calcul și promovarea apei românești în afara țării.

„La nivel global, ar putea să ne ajute cei din ambasade, din consulate să avem contacte cu toată lumea, să putem duce apă de calitate. Hai să fim serioși, suntem pe locul 3 în lume la calitatea apei”, a mai declarat Laurențiu Zainea.



Tags:
Citește și...
Când se stropesc pomii fructiferi în februarie? Temperatura la care tratamentul devine eficient
Eveniment
Când se stropesc pomii fructiferi în februarie? Temperatura la care tratamentul devine eficient
Contrabandă cu arme de foc și muniții din Turcia. Percheziții la mai multe locații din Dâmbovița
Eveniment
Contrabandă cu arme de foc și muniții din Turcia. Percheziții la mai multe locații din Dâmbovița
Record gastronomic. Cât costă orezul care redefinește rafinamentul culinar în Japonia
Eveniment
Record gastronomic. Cât costă orezul care redefinește rafinamentul culinar în Japonia
Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde de euro în 2025, cu 2% sub nivelul din 2024
Eveniment
Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde de euro în 2025, cu 2% sub nivelul din 2024
Ce trebuie să știe românii în 2026 despre panouri fotovoltaice și baterii pentru stocarea energiei
Eveniment
Ce trebuie să știe românii în 2026 despre panouri fotovoltaice și baterii pentru stocarea energiei
Vacanța din februarie începe eșalonat pentru elevii din România. Ce planuri are Ministerul Educației pentru anii următori
Eveniment
Vacanța din februarie începe eșalonat pentru elevii din România. Ce planuri are Ministerul Educației pentru anii următori
Turist italian, despre experiența care l-a lăsat fără cuvinte în București: „Aş vrea să am şi eu această atitudine”
Eveniment
Turist italian, despre experiența care l-a lăsat fără cuvinte în București: „Aş vrea să am şi eu această atitudine”
Elon Musk mută cursa spațială pe Lună și schimbă planurile SpaceX. Ce vrea miliardarul să construiască în spațiu
Eveniment
Elon Musk mută cursa spațială pe Lună și schimbă planurile SpaceX. Ce vrea miliardarul să construiască în spațiu
Stația smart din Galați, motiv de glume pe internet. La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat: „Nu arată bine deloc”
Eveniment
Stația smart din Galați, motiv de glume pe internet. La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat: „Nu arată bine deloc”
El Niño, din nou pe radarul cercetătorilor. Anii următori ar putea aduce temperaturi record
Eveniment
El Niño, din nou pe radarul cercetătorilor. Anii următori ar putea aduce temperaturi record
Ultima oră
12:11 - Mircea Lucescu, prima reacție după zilele de spital: „Mă externez astăzi. Urmează să mai fac un control zilele următoare în Belgia”
12:11 - Când se stropesc pomii fructiferi în februarie? Temperatura la care tratamentul devine eficient
12:06 - Contrabandă cu arme de foc și muniții din Turcia. Percheziții la mai multe locații din Dâmbovița
11:39 - Grevă feroviară în Spania. Mecanicii de locomotivă acuză măsurile precare de siguranță
11:33 - Record gastronomic. Cât costă orezul care redefinește rafinamentul culinar în Japonia
11:23 - Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde de euro în 2025, cu 2% sub nivelul din 2024
11:02 - Vremea geroasă revine în majoritatea regiunilor țării. ANM anunță temperaturi scăzute, ninsori și polei
11:02 - Ce trebuie să știe românii în 2026 despre panouri fotovoltaice și baterii pentru stocarea energiei
10:51 - Cehia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Alte state europene analizează restricții similare
10:50 - Vacanța din februarie începe eșalonat pentru elevii din România. Ce planuri are Ministerul Educației pentru anii următori