Restricții de consum al apei în Prahova. Ce substanțe periculoase au fost descoperite în urma analizelor

B1.ro
02 ian. 2026, 07:34
Restricții de consum al apei în Prahova. Ce substanțe periculoase au fost descoperite în urma analizelor
Cuprins
  1. De ce a fost interzis consumul apei
  2. Ce probleme au mai fost identificate
  3. Ce restricţii au fost impuse și cine este vizat

Furnizarea apei potabile în mai multe localităţi din judeţul Prahova a intrat, la început de an, sub incidenţa unor restricţii severe, după ce analizele oficiale au indicat depăşiri ale unor parametri chimici. Hidro Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova au instituit interdicţii de consum, invocând riscuri pentru sănătatea populaţiei.

De ce a fost interzis consumul apei

În localitatea prahoveană Măneşti, consumul apei furnizate în sistem centralizat a fost oprit după ce testele de laborator au arătat concentraţii peste limitele admise de arsen. Decizia a fost luată în urma notificărilor transmise de Direcţia de Sănătate Publică Prahova, care a constatat neconformităţi persistente în probele analizate.

Hidro Prahova a explicat public situaţia şi a subliniat caracterul ferm al măsurii adoptate, precizând că restricţia rămâne valabilă până la rezolvarea completă a problemei.

„Ca urmare a constatării neconformităţilor, DSP Prahova a dispus interzicerea consumului apei furnizate de Hidro Prahova S.A. în localitatea Măneşti, până la remedierea completă a situaţiei. Apa distribuită în Măneşti nu poate fi folosită pentru băut sau pentru gătit. Arsenul nu poate fi eliminat prin fierberea apei”, arată compania.

Ce probleme au mai fost identificate

Situaţii similare au fost raportate şi în comuna Albeşti-Paleologu, unde monitorizarea calităţii apei a scos la iveală depăşiri ale unor parametri indicatori. Analizele efectuate în reţeaua de distribuţie, pentru sursele Albeşti şi Cioceni, au indicat valori crescute de amoniu şi fier.

Reprezentanţii Hidro Prahova au precizat că aceste depăşiri au o cauză naturală şi nu sunt asociate unei poluări recente sau accidentale. „Aceste depăşiri sunt de natură telurică (legate de compoziţia naturală a solului şi a apei subterane) şi nu reprezintă rezultatul unei poluări recente, de tip accidental sau punctual. Efecte posibile: din cauza indicatorului Fier, apa poate prezenta colorare brun-roşiatică, fără a implica un risc pentru sănătate. Hidro Prahova S.A. a dispus măsuri de remediere şi monitorizare suplimentară a calităţii apei, în conformitate cu instrucţiunile DSP Prahova”, a transmis operatorul, potrivit Hotnews.

Ce restricţii au fost impuse și cine este vizat

În prima zi a anului, compania de apă a anunţat şi probleme în comuna Balta Doamnei, în zona Cişmea Peco din satul Lacul Turcului. Aici au fost identificate cantităţi de nitriţi în apă, motiv pentru care a fost instituită interdicţia folosirii acesteia pentru băut şi gătit.

Măsura vizează în special categoriile vulnerabile, precum copiii sub trei ani, femeile care alăptează şi vârstnicii, dar şi prepararea formulelor de lapte sau a ceaiurilor. „Apa poate fi utilizată pentru spălare, evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere sau alte activităţi ce nu presupun contactul direct cu alimentele”, anunţă Hidro Prahova, compania precizând că va asigura distribuirea de apă potabilă prin containere amplasate în zonele afectate.

