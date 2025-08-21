Rudele celor doi îndrăgostiți care , pe autostrada București-Pitești, dau vina pe angajații de la Protecția Copilului pentru tragedie. Georgiana avea 14 ani, iar Ionuț 18 și relația lor era monitorizată de DGASPC. În schimb, reprezentanții instituției spun că părinții fetei n-ar fi trebuit să îi permită să aibă o relație cu un băiat major. Angajatele Direcției au făcut două vizite și neagă acuzațiile.

Ce spun rudele adolescenților care s-au sinucis pe A1

Mama Georgianei: Când au venit dânșii mi-a spus ‘mami, să nu mă lași să mă ia de lângă tine…’, ‘nu te lasă măicuța ta’. Între timp, când au ajuns în curte pe primul plan mi-au zis că am vândut fata, așa ne-au spus că îl vor duce la pușcărie…

Reporter: Cine?

Mama Georgianei: Protecția Copilului din Giurgiu. Ei sunt singurii responsabili. Dacă ei nu veneau și nu spuneau ‘vă luăm copilul’, ea nu auzea asta.

Mătușa lui Ionuț: „Erau doi tineri îndrăgostiți cu visuri cu speranțe și pur și simplu s-au săturat. N-au vrut să mai continue cu du-te-vino ăsta… Noi am încercat să îi ținem și la noi… doar ca noi nu voiam ca fata să aibă probleme…”.

Un mesaj trimis de Ionuț unui prieten confirmă că acesta era speriat de presiunile făcute de autorități, informează

Ce explicații a dat conducerea DGASPC

În schimb, Vișinel Bălan, directorul DGASPC Giurgiu, spune că instituția a respectat legislația, iar familia e cea care a gestionat prost situația.

Vișinel Bălan, director DGASPC Giurgiu: Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani… nu există așa ceva.

Reporter: Au fost amenințați părinții de către angajații DGASPC?

Vișinel Bălan: Nu. Cu siguranță li s-a pus în vedere părinților că așa prevede legislația dacă vorbim de neglijare. Eu trebuie să te anunț că dacă tu neglijezi copilul eu trebuie să îl instituționalizez până se ia o altă decizie. Era cazul de instituționalizare a minorei. Din rapoartele citite nu se impunea instituționalizare. Din analiza mea, nu DGASPC trebuie tras la răspundere, trebuie să vedem familia cum a gestionat

Justiția urmează să stabilească dacă funcționarii statului au comis vreun abuz sau au avut vreo vină în cazul tragic al celor doi îndrăgostiți.