Apare un nou indicator rutier. Ce mesaj transmite șoferilor și unde va fi montat

Apare un nou indicator rutier. Ce mesaj transmite șoferilor și unde va fi montat

Iulia Petcu
06 oct. 2025, 16:58
Apare un nou indicator rutier. Ce mesaj transmite șoferilor și unde va fi montat
sursa foro: Freepik
Cuprins
  1. Ce presupune noul indicator rutier și unde va fi amplasat
  2. Cum contribuie proiectul la protejarea sănătății copiilor
  3. Cum pot cetățenii să contribuie la îmbunătățirea proiectului

Primăria Sectorului 2 din București propune o măsură menită să reducă poluarea din apropierea unităților de învățământ și a locurilor de joacă. Este vorba despre introducerea unui nou indicator rutier care va face parte din proiectul „Oprește Motorul”. Prin această inițiativă, administrația locală dorește să încurajeze șoferii să adopte un comportament mai responsabil și să contribuie la protejarea mediului și a sănătății celor mici.

Ce presupune noul indicator rutier și unde va fi amplasat

Primăria Sectorului 2 a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre ce vizează instalarea unui semn rutier informativ cu scop ecologic. Mesajul inscripționat, „Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi”, va fi amplasat în apropierea școlilor, grădinițelor și locurilor de joacă, acolo unde traficul rutier este intens în anumite momente ale zilei.

Reprezentanții autorității locale au explicat că această măsură face parte dintr-un program mai amplu, intitulat „Oprește Motorul”, gândit să reducă nivelul de noxe în zonele frecventate de copii. Datele colectate de administrație arată că aerul din jurul instituțiilor de învățământ conține adesea concentrații ridicate de particule fine, mai ales dimineața și după-amiaza, când părinții își aduc sau își iau copiii de la școală.

Prin această inițiativă, Primăria dorește să atragă atenția asupra efectelor poluării locale și să determine șoferii să oprească motoarele în timpul staționării, reducând astfel emisiile directe de dioxid de carbon și particule poluante.

Cum contribuie proiectul la protejarea sănătății copiilor

Campania propusă de autoritățile din Sectorul 2 se aliniază strategiilor europene de diminuare a poluării urbane și de creștere a gradului de conștientizare privind impactul traficului asupra sănătății publice. Deși efectele poluării nu sunt întotdeauna vizibile, acestea pot fi grave, mai ales pentru copii.

Specialiștii atrag atenția că expunerea constantă la aer poluat favorizează dezvoltarea afecțiunilor respiratorii și alergiilor. În acest context, mesajul afișat pe noile indicatoare are și o valoare educativă: reamintește importanța gesturilor mici care pot face diferența.

„Indicatoarele ar urma să fie amplasate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar și a zonelor frecventate de cei mici, pentru a încuraja conducătorii auto să oprească motorul pe durata staționării”, se menționează în documentul pus în dezbatere publică, potrivit Capital.ro.

Cum pot cetățenii să contribuie la îmbunătățirea proiectului

Proiectul este deschis consultării publice până la data de 13 octombrie 2025, perioadă în care locuitorii Sectorului 2 pot trimite opinii, sugestii sau observații. Conform anunțului oficial, acestea pot fi trimise fie prin e-mail, fie depuse direct la sediul Primăriei.

„Cei interesați pot consulta documentația și pot trimite propuneri sau sugestii până la 13 octombrie 2025, fie prin e-mail, fie direct la sediul Primăriei Sectorului 2”, se precizează în comunicatul instituției.

După finalizarea procesului de transparență decizională, autoritățile vor analiza feedbackul primit și vor stabili forma finală a hotărârii ce urmează să fie supusă votului în Consiliul Local. Administrația locală subliniază că implicarea cetățenilor este esențială pentru succesul oricărei inițiative care vizează protejarea mediului și îmbunătățirea calității vieții urbane.

