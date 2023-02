Apel disperat la 112! O bătrână a cerut ajutor ca să nu moară de frig

Apel disperat la 112! O bătrână din Constanța i-a impresionat pe cei din dispeceratul de urgență. Femeia în vârstă de 85 de ani a cerut ajutor, spunând că suferă de frig și singurătate. Echipajul de ambulanță care a ajuns la adresa indicată a constatat că bătrâna locuiește într-un bloc vechi, într-o cameră mică, cu pereții scorojiți, fără apă și căldură. Deși a muncit 33 de ani ca inginer agronom, pensia nu este suficient de mare pentru a acoperi costurile unui trai decent. Ulterior, femeia a fost transportată la spital pentru mai multe investigații medicale, potrivit .

Bătrâna a rămas singură pe lume, după ce fiul și soțul ei au murit în urmă cu mai bine de zece ani.

Pensioara a fost agresată de două angajate de la Asistenţă Socială

Femeia a povestit că avut nevoie de îngrijiri medicale după vizita a două angajate de la Serviciul de Asistenţă Socială al Primăriei Constanța, care ar fi țipat la ea și i-ar fi vorbit pe un ton dur, potrivit Ulterior, starea ei de sănătate s-a înrăutățit. Femeia s-a confruntat cu un episod de insomnie și i-a crescut tensiunea.

„Stau și mă gândesc de multe ori. Azi noapte mi-a fost cam rău. Nu ne-am certat, dar față de o zi înainte cu totul schimbat. În rău. Domnul Gabriel mi-a zis că dacă nu era acolo mă luau. Ce m-a deranjat este că încă cu o zi înainte am întrebat: merg la azil, dar casa îmi rămâne? Și mi-au spus că da. Ieri mi-au zis că odată ce plec, nu mă mai leagă nimic. Ieri chiar sincer vă spun, nu m-am putut abține și am început să plâng. M-am speriat, azi-noapte n-am dormit deloc, am fost foarte agitată. Și acum nu mă simt bine”, a mărturisit Elena Bocioagă.

Conducerea Primăriei Constanța a aflat despre comportamentul celor două angajate de la Asistență Socială.

„Îmi cere eu scuze public și anticipat dacă a fost un comportament neadecvat, nu pot să promit că nu se va mai întâmpla. Eu am să socotesc că astăzi mi-ați adus la cunoștință cazul. Cu acordul domnului primar, o să fac verificări suplimentare. Și o să luăm măsurile necesare, în limita în care legea ne permite”, a declarat astăzi, city managerul Constanței, Felicia Ovanesian.