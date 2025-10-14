Construcțiile de pe plaje sunt puse la pământ înainte ca Apele Române să organizeze noi licitații pentru închirierea plajelor. Administratorii care au plătit zeci de mii de euro pentru terasele și barurile de la malul mării contestă decizia demolării, mai ales că își propun să liciteze din nou pentru acele loturi de plajă.

Câte construcții urmează să fie demolate

Peste 90 de baruri sunt puse la pământ zilele acestea, în stațiunea Năvodari. Din afacerile prospere care au funcționat vreme de zece ani au mai rămas doar mormane de scânduri. Administratorii plajelor au fost obligați să demoleze tot pentru că, după un deceniu, contractele de închiriere a plajelor expiră. Așa s-au dus pe apa sâmbetei investiții de zeci de mii de euro.

„Sunt mai mult de 30.000 de euro care se pierd. Este un disconfort pentru mine şi pentru toţi ceilalţi operatori de plajă. Logica spune să încerci să ţii o licitaţie înainte de a ajunge la acest termen, pentru a înţelege dacă mai e sau nu nevoie să dezafectăm tot”, a spus Anca Tinei, operator de plajă, pentru Observator News.

„Astăzi mi s-a spus: «Mâine trebuie să predai plaja». Adică de pe o zi pe alta. Acolo sunt nişte construcţii care sunt ridicate pe plajă. Ele au primit probabil milioane de turişti în cei zece ani de când suntem acolo, sub acest contract şi ei vor ca ele să fie date jos în câteva ore.

Normal ar fi trebuit să avem posibilitatea să conservăm aceste construcţii până la momentul licitaţiei”, a spus și Lucian Marcu, operator plajă.

De ce Apele Române insistă să organizeze noi licitații

Apele Române refuză categoric prelungirea contractelor. Purtătorul de cuvânt al administrației susține că organizarea de noi licitații este necesară pentru asigurarea transparenței.

„Decizia are la bază principiul şi al administrării eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, dar şi concluziile verificărilor interne şi interinstituţionale din ultimii ani, care au evidenţiat nereguli privind exploatarea unor sectoare de plajă, inclusiv neconcordanţe între suprafeţele închiriate şi cele utilizate efectiv”, a declarat Ana Maria Agiu, purtator de cuvânt .

Mâine, operatorii plajelor se vor întâlni, în încercarea de convinge autorităţile să accepte prelungirea contractelor actuale.