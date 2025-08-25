Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical

O aplicație online, realizată în contextul unui studiu medical, permite adulților să afle care este vârsta lor cardiacă și ce risc de prezintă.

Cuprins:

Ce au descoperit autorii studiului medical

Câți adulți au avut acces la această aplicație

Ce au descoperit autorii studiului medical

Inima majorității adulților americani este cu câțiva ani mai bătrână decât vârsta cronologică a acestora. Sunt concluziile unui realizat de Northwestern Medicine. Studiul a fost publicat pe 30 iulie în JAMA Cardiology. În unele cazuri, diferența este de mai mult de un deceniu.

Conform autorilor cercetării, acest lucru se vede, mai ales, în rândul bărbaților, al persoanelor cu venituri sau nivel de educație mai scăzut și al celor care se identifică ca fiind de culoare sau hispanici.

În acest context, a fost conceput și un instrument online, pus la dispoziție grauit, pentru cei care doresc să-și calculeze „vârsta cardiacă” și riscul de boli cardiovasculare. Sunt luați în calcul mai mulți factori precum tensiunea arterială, nivelul colesterolului, existența diabetului zaharat sau dacă persoana fumează.

Cei interesați pot accesa aplicația la adresa: . Riscul de boli cardiace a fost calculat ca procent, iar aplicația îl reformulează sub forma vârstei, pentru a-l face mai ușor de înțeles pentru pacienți. Aplicația, atrag atenția cei care au realizat-o nu înlocuiește un diagnostic clinic, iar rezultatele obținute trebuie coroborate cu rezultatele unui consult medical, fiind un instrument care ajută la înțelegerea riscului de boli cardiace.

Câți adulți au avut acces la această aplicație

Pentru a evalua eficiența aplicației, au testat-o pe aproximativ 14.000 de adulți, reprezentativi la nivel național din SUA. Este vorba despre persoane cu vârste cuprinse între 30 și 79 de ani, care au participat la Ancheta națională de sănătate și nutriție între 2011 și 2020.

În medie, cadrele medicale au constatat că femeile aveau o vârstă cardiacă de 55,4 ani, comparativ cu o vârstă cronologică de 51,3 ani. În cazul bărbaților, diferența era mai mare. O vârstă cardiacă medie de 56,7 ani, a fost constatată la o vârstă cronologică medie de 49,7 ani. Aproape o treime dintre bărbații cu studii liceale sau mai puțin aveau o vârstă cardiacă cu peste 10 ani mai mare decât vârsta lor reală.

calculator a vârstei cardiace are scopul de a susține discuțiile despre prevenire și, în ultimă instanță, de a îmbunătăți sănătatea tuturor oamenilor, în special a tinerilor adulți care nu se gândesc adesea la riscul de boli cardiace, informează .