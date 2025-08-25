B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical

Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical

Adrian Teampău
25 aug. 2025, 09:52
Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
Sursa foto: Freepik.com

O aplicație online, realizată în contextul unui studiu medical, permite adulților să afle care este vârsta lor cardiacă și ce risc de boli cardiovasculare prezintă.

Cuprins:

  • Ce au descoperit autorii studiului medical
  • Câți adulți au avut acces la această aplicație

Ce au descoperit autorii studiului medical

Inima majorității adulților americani este cu câțiva ani mai bătrână decât vârsta cronologică a acestora. Sunt concluziile unui studiu medical realizat de Northwestern Medicine. Studiul a fost publicat pe 30 iulie în JAMA Cardiology. În unele cazuri, diferența este de mai mult de un deceniu.

Conform autorilor cercetării, acest lucru se vede, mai ales, în rândul bărbaților, al persoanelor cu venituri sau nivel de educație mai scăzut și al celor care se identifică ca fiind de culoare sau hispanici.

În acest context, a fost conceput și un instrument online, pus la dispoziție grauit, pentru cei care doresc să-și calculeze „vârsta cardiacă” și riscul de boli cardiovasculare. Sunt luați în calcul mai mulți factori precum tensiunea arterială, nivelul colesterolului, existența diabetului zaharat sau dacă persoana fumează.

Cei interesați pot accesa aplicația la adresa: nwkhanlab.shinyapps.io. Riscul de boli cardiace a fost calculat ca procent, iar aplicația îl reformulează sub forma vârstei, pentru a-l face mai ușor de înțeles pentru pacienți. Aplicația, atrag atenția cei care au realizat-o nu înlocuiește un diagnostic clinic, iar rezultatele obținute trebuie coroborate cu rezultatele unui consult medical, fiind un instrument care ajută la înțelegerea riscului de boli cardiace.

Câți adulți au avut acces la această aplicație

Pentru a evalua eficiența aplicației, medicii au testat-o pe aproximativ 14.000 de adulți, reprezentativi la nivel național din SUA. Este vorba despre persoane cu vârste cuprinse între 30 și 79 de ani, care au participat la Ancheta națională de sănătate și nutriție între 2011 și 2020.

În medie, cadrele medicale au constatat că femeile aveau o vârstă cardiacă de 55,4 ani, comparativ cu o vârstă cronologică de 51,3 ani. În cazul bărbaților, diferența  era mai mare. O vârstă cardiacă medie de 56,7 ani, a fost constatată la o vârstă cronologică medie de 49,7 ani. Aproape o treime dintre bărbații cu studii liceale sau mai puțin aveau o vârstă cardiacă cu peste 10 ani mai mare decât vârsta lor reală.

Aplicația calculator a vârstei cardiace are scopul de a susține discuțiile despre prevenire și, în ultimă instanță, de a îmbunătăți sănătatea tuturor oamenilor, în special a tinerilor adulți care nu se gândesc adesea la riscul de boli cardiace, informează medicalxpress.com.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
Eveniment
Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
Eveniment
Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
Eveniment
Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
Regulile de călătorie în statele UE se schimbă. Când intră în vigoare noile măsuri
Eveniment
Regulile de călătorie în statele UE se schimbă. Când intră în vigoare noile măsuri
Prăjitură cu zmeură, răcoritoare și ușor de preparat. Nu conține făină, ouă sau zahăr rafinat
Eveniment
Prăjitură cu zmeură, răcoritoare și ușor de preparat. Nu conține făină, ouă sau zahăr rafinat
O copilă de 7 ani, lovită pe trecerea de pietoni. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
O copilă de 7 ani, lovită pe trecerea de pietoni. Cum s-a petrecut totul
Incendiu puternic aproape de București. Un depozit de mase plastice a luat foc
Eveniment
Incendiu puternic aproape de București. Un depozit de mase plastice a luat foc
Medic, despre accesorul din baie pe care nu îl folosește niciodată: „Este umed, plin de bacterii și mucegai”. Despre ce este vorba
Eveniment
Medic, despre accesorul din baie pe care nu îl folosește niciodată: „Este umed, plin de bacterii și mucegai”. Despre ce este vorba
Medicii de la spitalele de stat nu vor putea trimite pacienții la privat. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o nouă modificare legislativă
Eveniment
Medicii de la spitalele de stat nu vor putea trimite pacienții la privat. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o nouă modificare legislativă
Accident deosebit de grav în Constanța. Doi motocicliști s-au ciocnit violent
Eveniment
Accident deosebit de grav în Constanța. Doi motocicliști s-au ciocnit violent
Ultima oră
10:55 - Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
10:45 - Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
10:33 - Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi
10:26 - Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
10:24 - Motivul pentru care Mihaela Rădulescu a fost respinsă de familia lui Felix Baumgartner. Ce știe Carmen Harra
10:06 - Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea. Declarațiile ministrului Alexandru Nazare
10:06 - Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare
09:49 - Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
09:40 - Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
09:30 - Coșmarul unei familii care a plecat în vacanță în Grecia, cu oprire în Bulgaria: „Efectiv am avut un șoc. Băiețelul nostru e plin de mușcături!”. Sfaturi la întoarcerea din concediu