Aproape 1.800 de copii ucraineni deja repartizați sau înscriși în școlile și grădinițele din România / Jill Biden, discuție la București cu mamele și profesoarele refugiate: „Sunteți uimitoare!” (GALERIE FOTO)

Aproape 1.800 de copii ucraineni erau deja repartizați sau înscriși ca audienți în școlile și grădinițele din România, până vineri, arată datele transmise de Ministerul Educației, potrivit .

Mai precis, până vineri, 1.791 de copii sunt deja repartizați sau înscriși ca audienți în școli și grădinițe, dintre care 651 sunt preșcolari, iar 1.140 – elevi. În total au fost depuse 2.068 de cereri pentru înscrierea ca audienți.

Jill Biden și Carmen Iohannis, discuție la București cu mamele și profesoarele refugiate din Ucraina

Cu ocazia vizitei de două zile pe care o efectuează în România, prima doamnă a SUA, Jill Biden, a mers alături de prima doamnă a României, Carmen Iohannis, la Școala Gimnazială „Uruguay” din Sectorul 1 al Capitalei, acolo unde din Ucraina.

Una dintre profesoarele a mulțumit poporului român pentru sprijin.

„Mulţumim poporului român pentru că a fost alături de noi, ne-au ajutat atât de mult. Au făcut atât de mult voluntariat, că nici România nu se aştepta că pot fi atât de primitori. Am văzut aceşti copii care sunt într-un spaţiu sigur. Am venit aici pe 1 martie şi nimeni nu auzise de acest proiect educaţional. Oamenii aveau alte griji. M-am dus la Ambasada Ucrainei şi nu au avut timp pentru mine. M-am dus la Gara de Nord şi am început să strig: ‘Eu sunt o profesoară şi pot să mă ocup de educaţia copiilor’. Era o maşină care aştepta un tren şi lumea mi-a spus: ‘Nu mai speriaţi oamenii!’. Cineva mi-a spus că primarul organizează un spaţiu pentru copii, dotat cu ce trebuie. Voluntarii mi-au dat numărul ministrului Educaţiei şi l-am sunat: ‘Ne puteţi ajuta cu nişte clase pentru copii?’. Apoi ni s-a spus că ne pot da nişte clase pentru copii. Vreau să mulţumesc poporului român pentru ce a făcut pentru noi”, a spus profesoara.

O altă femeie ucraineană s-a arătat și ea impresionată de primirea din România.

„Cred că voi sunteţi cele uimitoare. Nu-i aşa? V-am spus acest lucru la prânz, cât de uimitoare sunteţi!”, le-a spus prima doamnă a Statelor Unite, Jill Biden.

Soția celui de-al 46-lea președinte american, Joe Biden, a ajuns în România încă de vineri, când de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar călătoria sa în Europa va continua cu o vizită în Slovacia, acolo unde se va întâlni de asemenea cu refugiații ucraineni. Evenimentul vine în contextul în care SUA sărbătorește anual, în a doua duminică din mai, „Ziua Mamei”.