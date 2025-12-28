Forțele de securitate ruse au reținut aproape 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, acuzați că ar fi promovat mesaje pro-ucrainene și ar fi răspândit informații considerate false despre armata rusă. Membrii grupării se rugau pentru președintele Ucrainei, Volodimir , și pentru armata ucraineană, fapt care a atras intervenția autorităților.

Razie a poliției la o întâlnire religioasă

Intervenția a avut loc vineri, în timpul unei reuniuni a organizației religioase „Școala Principiului Unit”, considerată de autorități ca având o orientare pro-ucraineană, conform Știrile ProTv.

Poliția rusă a descins la întâlnire și a reținut toți participanții, aproximativ 70 de persoane, care sunt cercetate pentru răspândirea de informații false despre forțele armate ale Federației Ruse.

Conform presei ruse, majoritatea celor reținuți sunt locuitori ai orașului Sankt Petersburg, însă la întrunirile organizației participau și profesori din diferite regiuni ale Rusiei.

Acuzații grave: propagandă anti-război

Autoritățile susțin că liderii sectei ar fi promovat idei contrare poziției oficiale a Kremlinului privind războiul din Ucraina.

Aceștia sunt acuzați că ar fi denigrat soldații ruși și cetățenii care susțin acțiunile militare ale Moscovei.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, membrii grupării se rugau pentru protejarea cetățenilor ruși de mobilizare, pentru armata ucraineană și pentru președintele Volodimir Zelenski. De asemenea, participanții ar fi fost obligați să își dezvăluie public, inclusiv în fața familiilor, poziția anti-război.

Risc de pedepse dure

Cei reținuți riscă pedepse severe. Conform legislației ruse în vigoare, răspândirea de informații considerate false despre armată poate fi sancționată cu până la 10 ani de închisoare, o prevedere introdusă și întărită după declanșarea războiului din Ucraina.

Practici religioase controversate

Secta „Școala Principiului Unit” a fost fondată în Ucraina și își bazează practicile pe elemente ale ortodoxiei creștine, însă încorporează și ritualuri ezoterice și mistice.

Acest amestec de credințe, dar mai ales mesajele politice asociate, au atras atenția și reacția dură a autorităților ruse.

Cazul vine într-un context în care Rusia intensifică măsurile de control și reprimare împotriva vocilor critice față de războiul din Ucraina, inclusiv în mediul religios sau civic.