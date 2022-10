Aproape zilnic sute de bucureșteni rămân fără apă caldă și căldură. Cum arată conductele care produc avarii la Termoenergetica București (FOTO)

În ultimii ani, tot mai mulți bucureșteni , zile la rând, din cauza avariilor la rețeaua de termoficare.

Cu toate că uneori problemele sunt remediate după 2-3 zile, sunt situații în care oamenii rămân fără apă caldă și două-trei săptămâni fără întrerupere.

Cât de vechi și de ciuruite sunt țevile

În perioada 26 septembrie – 5 octombrie, pe Calea Văcărești peste 2000 de apartamente și Școala 100 peste o săptămână.

Pe 26 septembrie a plesnit țeava, s-au înlocuit 20 de metri, iar după 3 zile s-a pus apă în instalație, dar a crăpat iar la câțiva metri mai încolo și apa caldă a fost oprită din nou, potrivit hotnews.ro.

„A fost o avarie. Am solicitat autorizație de la Primăria Sectorului 4, pentru a săpa ca să intervenim, nu se poate în alt mod. Am înlocuit aproximativ 19 m de țeavă pentru remedierea avariei și am încercat să punem în funcțiune tronsonul, să dăm drumul la apă caldă la oamenii din zonă. S-a spart la punerea în funcțiune, pe 29 octombrie.

Acum intervenim din nou, înlocuim în continuare încă 20 de m în zona în care s-a spart conducta , pe 5 punem instalația în funcțiune”, a explicat Narcis Gheorghe – șef secție rețea primară Progresu – Calea Văcărești.

Operațiunea de scoatere a țevii vechi durează o zi

În cazul în care există o avarie la rețeaua primară, primul lucru care trebuie făcut este ca apa să fie oprită și golită galeria, ca să poată intra muncitorii. După ce țeava veche este tăiată în galerie și scoasă treptat, se face curățenie și se introduce țeava nouă pe bucăți care se sudează în subteran.

Operațiunea de scoatere a țevii vechi durează cam o zi, sudarea noii țevi încă o zi, apoi încă o zi încărcarea rețelei, transmite Narcis Gheorghe.

„După cum vedeți, noi am primit permisiune să săpăm doar această groapă și scoatem țeava pe bucăți, o introducem pe bucăți pe cea nouă. Dacă am primi permisiune să săpăm pe toată lungimea, ar merge mai repede, dar ne-a dat permisiune să scoatem doar o singură placă”, a explicat acesta.

Țeava veche era atât de corodată încât a ajuns de la o grosime de 8mm la 2 mm, iar la presiune mare pur și simplu explodează.

„Nu mai e bună nici de fier vechi în momentul acesta. Țeava existentă în zonă este din anii 70. Durata de viață a fost depășită cu mult. Trebuia înlocuită de mult timp”, a mai explicat șeful de șantier.

Săptămâna trecută a fost o avarie și la rețeaua primară de pe bd. Ion Mihalache

Aici a fost un caz fericit, deoarece oamenii din zonă nu au rămas fără apă caldă, deoarece s-a putut face alimentarea pe alt traseu.

„Ne aflăm în zona Ion Mihalache 121 unde pe conductele de agent primar am avut două explozii, a necesitat blindarea zonei (n.r. devierea pe un alt traseu a agentului termic pentru alimentarea consumatorilor) și înlocuirea bucății avariate, circa 25 m.

Va dura cam o săptămână. , au uzură mare, depuneri de calamină pe țevi”, a mai spus Nicolescu Marian, maestru CMTEB – Titulescu.