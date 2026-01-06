Doi bărbați au murit după ce s-au aruncat de pe un bloc cu zece etaje din Arad. Poliția a deschis o anchetă.

Tragedie în Arad

Tragedia a avut loc marți, pe Calea Romanilor din municipiu. La fața locului au ajuns un echipaj SMURD Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detașamentului Arad și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Din păcate, cadrele medicale n-au mai putut decât să constate decesul.

„La sosirea echipajelor medicale au fost identificate două victime, care prezentau leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de aproximativ 50, respectiv 30 de ani”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Martorii spun că bărbații s-au aruncat de pe un bloc cu zece etaje. Deocamdată nimeni nu știe ce i-a împins la acest gest. Poliția a deschis o anchetă.