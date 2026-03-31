Primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ, a anunţat marţi un proiect prin care tarifele la transportul public local ar urma să fie reduse semnificativ. Potrivit edilului, biletul valabil 24 de ore ar putea costa doar 1 leu, cu inclus, iar abonamentele lunare să fie sub 30 de lei. Măsura are ca scop creșterea atractivității transportului public și reducerea utilizării mașinii personale, în contextul prețurilor ridicate la carburanți.

„Un leu pe zi” pentru transportul public

„Deoarece pe actuala legislaţie Consiliul Local stabileşte tarifele, voi propune prin hotărâre de Consiliu Local ca în Arad biletul la mijloacele de transport în comun să fie de 1 leu cu TVA inclus pe 24 de ore. Mâine voi pune la transparenţă acest proiect de hotărâre, îl voi trimite pentru avizele legale la Consiliul Concurenţei şi ANRSC”, a declarat primarul, conform Agerpres.

Edilul a explicat că scopul acestei reduceri este atât sprijinul direct pentru cetăţeni, cât și promovarea mijloacelor de transport modernizate: „Sunt două argumente majore: un ajutor pentru cetăţeni şi o încurajare de a folosi mijloacele de transport în comun, de a folosi energia verde mai mult, şi de a folosi flota de tramvaie noi a oraşului şi liniile de tramvai modernizate. Odată cu scumpirea carburanţilor, încercăm să mutăm centrul de greutate pe transportul în comun”, a explicat Călin Bibarţ.

Impact bugetar și așteptări

În prezent, un bilet valabil o oră costă 4,5 lei. Primarul a precizat că toate tarifele vor fi ajustate, iar un abonament lunar ar urma să coste sub 30 de lei. În 2025, încasările din aplicarea tarifelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în condiţiile în care bugetul total al Companiei de Transport Public a fost de zece ori mai mare, subliniind faptul că acest domeniu este puternic subvenţionat.

Călin Bibarţ se aşteaptă ca reducerea tarifelor să crească semnificativ numărul de călători, ceea ce ar putea compensa o parte din costuri. În ultimele săptămâni, numărul de persoane care folosesc transportul public a crescut deja cu 15%, pe fondul scumpirii carburanților.

Municipiul Arad dispune de una dintre cele mai extinse rețele de transport public local din țară. Rețeaua de tramvaie cuprinde 15 linii, cu o lungime totală a traseelor de peste 335 de kilometri, iar modernizarea acesteia face ca transportul public să fie o alternativă viabilă la mașina personală.