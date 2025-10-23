Un tramvai a plecat singur din depou, fără vatman. Incidentul grav a avut loc în Arad. Tramvaiul a parcurs circa 500 de metri, a acroşat două maşini și s-a oprit într-un alt tramvai, care era într-o stație. Șapte persoane, între care un minor, au fost rănite.

Cum de un tramvai a plecat singur din depou

Accidentul a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu din Arad.

Vatmanul coborâse din tramvai, dar a lăsat maneta pe poziţia de mers. O variantă ar fi că acesta a acționat maneta din greșeală. Compania de transport public din Arad a deschis o anchetă pentru a vedea exact ce s-a întâmplat.

Tramvaiul a străbătut singur două intersecţii, iar la ultima a acroşat două maşini aflate în trafic. El și-a continuat drumul până în staţie și a intrat în plin în tramvaiul oprit.

Cei patru călători dinăuntru şi vatmanul au fost răniţi. De asemenea, au fost rănite trei persoane dintr-una dintre maşinile acroşate. Toate victimele au ajuns la spital.

„Nu putem trage încă o concluzie, dar presupunem că ar fi vorba despre o eroare umană, nu o defecţiune tehnică”, a declarat Mariana Birău, director executiv operațional .

Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat pentru că probabil vatmanul, la coborâre din cabină, a atins din greşeală maneta de mers. El şi-a alertat colegii, dar garnitura a străbătut circa 500 de metri înainte să se oprească în celălalt tramvai.

Ce au spus martorii din tramvaiul lovit

„Am simţit doar o izbitură în spate. Prima senzaţie am crezut că nu e izbitură, că a căzut ceva pe tramvai, dar dupa aia, de la izbitură s-a deschis uşa de la cabină şi am văzut vagonul din spate plantat în ăsta. Noroc că nu aveam mulţi călători, că au plecat”, a spus Florin Rus, vatmanul tramvaiului lovit, potrivit .

Vasile Bolota, călător în tramvaiul izbit, a povestit: „La un moment dat, au coborat călători de la noi şi o închis uşa să plecăm şi noi. Şi în următoarele secunde am fost loviţi din spate extraordinar de tare, o bubuitură foarte puternică. O femeie o căzut acolo jos. Tramvaiul din spate era băgat cu toată cabina în tramvaiul nostru”.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Un a avut loc la începutul acestui an, în Brăila.