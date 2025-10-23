B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Arad: Un tramvai a plecat singur din depou, a lovit două mașini și s-a oprit într-un alt tramvai. „Am fost loviţi extraordinar de tare, o bubuitură foarte puternică” (VIDEO)

Arad: Un tramvai a plecat singur din depou, a lovit două mașini și s-a oprit într-un alt tramvai. „Am fost loviţi extraordinar de tare, o bubuitură foarte puternică” (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
23 oct. 2025, 08:28
Arad: Un tramvai a plecat singur din depou, a lovit două mașini și s-a oprit într-un alt tramvai. „Am fost loviţi extraordinar de tare, o bubuitură foarte puternică” (VIDEO)
Un tramvai a plecat singur din depou și a lovit un altul. S-a întâmplat în Arad. Sursa foto: Captură video - Critic Arad / YouTube
Cuprins
  1. Cum de un tramvai a plecat singur din depou
  2. Ce au spus martorii din tramvaiul lovit

Un tramvai a plecat singur din depou, fără vatman. Incidentul grav a avut loc în Arad. Tramvaiul a parcurs circa 500 de metri, a acroşat două maşini și s-a oprit într-un alt tramvai, care era într-o stație. Șapte persoane, între care un minor, au fost rănite.

Cum de un tramvai a plecat singur din depou

Accidentul a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu din Arad.

Vatmanul coborâse din tramvai, dar a lăsat maneta pe poziţia de mers. O variantă ar fi că acesta a acționat maneta din greșeală. Compania de transport public din Arad a deschis o anchetă pentru a vedea exact ce s-a întâmplat.

Tramvaiul a străbătut singur două intersecţii, iar la ultima a acroşat două maşini aflate în trafic. El și-a continuat drumul până în staţie și a intrat în plin în tramvaiul oprit.

Cei patru călători dinăuntru şi vatmanul au fost răniţi. De asemenea, au fost rănite trei persoane dintr-una dintre maşinile acroşate. Toate victimele au ajuns la spital.

„Nu putem trage încă o concluzie, dar presupunem că ar fi vorba despre o eroare umană, nu o defecţiune tehnică”, a declarat Mariana Birău, director executiv operațional CTP Arad.

Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat pentru Agerpres că probabil vatmanul, la coborâre din cabină, a atins din greşeală maneta de mers. El şi-a alertat colegii, dar garnitura a străbătut circa 500 de metri înainte să se oprească în celălalt tramvai.

Ce au spus martorii din tramvaiul lovit

„Am simţit doar o izbitură în spate. Prima senzaţie am crezut că nu e izbitură, că a căzut ceva pe tramvai, dar dupa aia, de la izbitură s-a deschis uşa de la cabină şi am văzut vagonul din spate plantat în ăsta. Noroc că nu aveam mulţi călători, că au plecat”, a spus Florin Rus, vatmanul tramvaiului lovit, potrivit Știrilor Pro TV.

Vasile Bolota, călător în tramvaiul izbit, a povestit: „La un moment dat, au coborat călători de la noi şi o închis uşa să plecăm şi noi. Şi în următoarele secunde am fost loviţi din spate extraordinar de tare, o bubuitură foarte puternică. O femeie o căzut acolo jos. Tramvaiul din spate era băgat cu toată cabina în tramvaiul nostru”.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Un incident similiar a avut loc la începutul acestui an, în Brăila.

Tags:
Citește și...
Studiu: Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață are beneficii durabile pentru inimă
Eveniment
Studiu: Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață are beneficii durabile pentru inimă
Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București (VIDEO)
Eveniment
Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București (VIDEO)
Tragedie dublă la mare! Un bărbat s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii, iar prietenul lui a murit încercând să îl salveze
Eveniment
Tragedie dublă la mare! Un bărbat s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii, iar prietenul lui a murit încercând să îl salveze
Artan, nouă reacție la acuzațiile de hărțuire: „Cer părților vătămate să mă ierte”. Pe ce a dat vina (VIDEO)
Eveniment
Artan, nouă reacție la acuzațiile de hărțuire: „Cer părților vătămate să mă ierte”. Pe ce a dat vina (VIDEO)
Tot 3 obiecte care vor atrage norocul în viața ta. Iată ce să faci în luna noiembrie
Eveniment
Tot 3 obiecte care vor atrage norocul în viața ta. Iată ce să faci în luna noiembrie
Un bebeluș de 15 kilograme a stârnit controverse pe internet. Mama, acuzată că l-a modificat cu inteligența artificială
Eveniment
Un bebeluș de 15 kilograme a stârnit controverse pe internet. Mama, acuzată că l-a modificat cu inteligența artificială
Panică într-un mall din Capitală. Oamenii au acuzat un miros suspect de gaz. Autoritățile au dispus evacuarea
Eveniment
Panică într-un mall din Capitală. Oamenii au acuzat un miros suspect de gaz. Autoritățile au dispus evacuarea
Botoxul, o nouă metodă de ajutor pentru soldații ucraineni care și-au pierdut membrele în război
Eveniment
Botoxul, o nouă metodă de ajutor pentru soldații ucraineni care și-au pierdut membrele în război
Berea este mult mai mult decât o băutură populară. Ce beneficii și întrebuințări practice poate aduce în viața de zi cu zi
Eveniment
Berea este mult mai mult decât o băutură populară. Ce beneficii și întrebuințări practice poate aduce în viața de zi cu zi
Obiceiul banal care îți poate aduce ani grei de închisoare. Avertizare MAE pentru o populară destinație turistică
Eveniment
Obiceiul banal care îți poate aduce ani grei de închisoare. Avertizare MAE pentru o populară destinație turistică
Ultima oră
10:33 - Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)
10:30 - Studiu: Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață are beneficii durabile pentru inimă
10:24 - Prognoza meteo, 23 octombrie 2025: Toamnă blândă și vreme plăcută în toată România
10:21 - Ce relație există între Dana Budeanu și Alexandru Rogobete? Ce reacție a avut creatoarea de modă, atunci când a auzit declarația ministrului
10:02 - Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat
09:41 - Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!
09:38 - Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București (VIDEO)
09:29 - Tragedie dublă la mare! Un bărbat s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii, iar prietenul lui a murit încercând să îl salveze
09:05 - Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
09:03 - Artan, nouă reacție la acuzațiile de hărțuire: „Cer părților vătămate să mă ierte”. Pe ce a dat vina (VIDEO)