Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere

Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere

Selen Osmanoglu
28 dec. 2025, 16:02
Sursa Foto: Facebook/ Raed Arafat
Cuprins
  1. Autospeciale și intervenție la fața locului
  2. Atenționarea populației și măsurile de siguranță
  3. Durata și riscul intervenției

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat duminică că incendiul izbucnit într-un depozit din Sectorul 6 al Capitalei este monitorizat și gestionat de pompieri, iar populația din zonă trebuie să evite expunerea la fumul dens și toxic. Intervenția poate dura mai multe ore, însă până în prezent nu au fost raportate victime.

Autospeciale și intervenție la fața locului

„Sunt mai multe autospeciale. Deja a fost ridicat nivelul de alertă la ISU București Ilfov. La nivelul 2 sunt 24 de mașini de stingere, plus alte echipaje și alte categorii de mașini la fața locului”, a spus Raed Arafat.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 2.500-3.000 de metri pătrați. Fumul dens, provocat de masele plastice și alte materiale depozitate, reprezintă un risc pentru locuitorii din apropiere. Pompierii au intervenit pentru a preveni extinderea focului către un depozit sau o fabrică de alimente situată în spatele clădirii afectate.

Atenționarea populației și măsurile de siguranță

Pentru protecția cetățenilor, au fost emise două mesaje RO-ALERT.

„S-a dat un mesaj la început și s-a mai dat încă un mesaj de avertizare a populației, pentru a nu se expune, să nu rămână în zonă, să închidă geamurile, să închidă aerisirile din apartamente și casele care sunt în apropiere”, a explicat Arafat.

Echipele de mediu și pompierii monitorizează calitatea aerului, iar dacă apar probleme, populația va fi informată imediat.

Durata și riscul intervenției

Întrebat dacă există risc de extindere, Arafat a precizat: „Este un risc, dar pompierii lucrează să-l prevină. Risc zero nu există, din păcate, la acest moment. Important este că până acum nu avem victime, nu avem persoane rănite.”

Referitor la stingerea incendiului, șeful DSU a menționat că la depozite este obișnuit să dureze mult: „Prima fază este localizarea focului, ca să nu mai existe riscuri de extindere. După aceea va urma lichidarea, care va fi de durată, din păcate, și s-ar putea să dureze ore întregi, posibil pe tot parcursul nopții.”

