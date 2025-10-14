Lupta împotriva kilogramelor poate fi copleșitoare, dar uneori cele mai mici schimbări fac cea mai mare diferență. Chiar și condimentele pe care le folosim pot contribui la procesul de slăbire. Un exemplu în acest sens este și ardeiul iute Cayenne.

Condimentul care contribuie la procesul de slăbire

Cercetările au arătat că ardeiul iute Cayenne face mai mult decât să dea aromă preparatelor. Acesta ar putea accelera temporar metabolismul și susține lupta împotriva kilogramelor nedorite.

De ce este ardeiul iute Cayenne un aliat în lupta kilogramelor nedorite

Ardeiul iute Cayenne conține un compus activ numit capsaicină, studiat pentru efectele sale asupra pierderii în greutate și a metabolismului.

„Unele cercetări arată o legătură între capsaicina din ardeiul iute și o creștere a producției de căldură a organismului (cunoscută sub numele de termogeneză), care poate crește ușor metabolismul pentru o perioadă scurtă de timp și poate ajuta la susținerea pierderii în greutate”, a explicat Toby Amidor, dietician, potrivit .

„Ardeiul iute poate ajuta la reducerea poftei de mâncare, ceea ce poate facilita menținerea unui deficit caloric și poate susține pierderea în greutate”, a spus și Erin Palinski-Wade, dietician.

Însă, sunt necesare mai multe cercetări pentru a ști dacă există un impact suficient asupra poftei de mâncare.

În urma unei meta-analize a 15 studii clinice randomizate s-au observat mai multe beneficii ale suplimentării cu ardei iute:

Scăderea greutății corporale;

Reducerea IMC-ului;

Micșorarea circumferinței taliei.

Însă, dieteticieni subliniază că impactul este modest și cantitățile folosite în studii sunt mai mari decât cele folosite în rețetele obișnuite.

Cum poate fi integrat ardeiul iute Cayenne în dietă

Acest tip de condiment poate fi folosit pe post de condiment în la supe, tocănițe, salate, legume gătite la cuptor sau mâncăruri preparate la wok. Aroma sa este puternică, așa că nu este nevoie de folosirea unei cantități mari pentru a da gust preparatelor.

Totodată, ardeiul iute poate fi folosit pentru a contrabalansa dulceața unor , cum ar fi ciocolata neagră.