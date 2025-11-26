Un mic oraș fortificat din , cu doar 84 de locuitori, atrage anual aproximativ 1,5 milioane de turiști, fascinați de arhitectura medievală, străzile înguste și atmosfera atipică. Mdina, fosta capitală a insulei, este cunoscută și pentru „Miresei fără Cap”, care sporește misterul și curiozitatea vizitatorilor.

O istorie bogată

Așezată pe un deal în centrul Maltei, Mdina păstrează urme ale mai multor civilizații: fenicieni, romani, arabi și Cavalerii de Sfântul Ioan. Atmosfera sa medievală oferă o experiență autentică, iar vizitatorii se pot bucura de clădiri din piatră aurie, balcoane tradiționale și fortificații impozante, conform Click.

„Pentru un oraș atât de mic, istoria aici este uriașă. Chiar dacă sunt mulți vizitatori, poți să descoperi colțuri liniștite, departe de aglomerație, în curțile interioare sau pe străzile din Rabat. Timing-ul vizitei contează foarte mult”, a explicat Mario Cacciottolo, fost jurnalist BBC și ghid turistic.

Obiective turistice precum Domvs Romana sau grota Sfântului Pavel completează experiența vizitatorilor, iar priveliștile de pe zidurile orașului sunt printre cele mai apreciate.

„Fiecare colț spune o poveste”

Mdina este plină de istorie și arată ca într-un film. Fiecare colț are povestea sa și inspiră, spun turiștii.

„Este ca și cum ai păși într-un platou de film. Fiecare colț spune o poveste. Îmi place cum orașul combină istoria cu atmosfera modernă – cafenele, restaurante și mici hoteluri boutique în clădiri vechi”, spune Emily Johnson, turistă din Marea Britanie.

Chiar în ultimii ani, orașul și zonele din apropiere au trecut printr-o transformare turistică: restaurante moderne, baruri tematice și spații care păstrează farmecul medieval.

Legenda care atrage turiștii

Cea mai cunoscută legendă a Mdinei este cea a „Miresei fără Cap”, Katerina, despre care localnicii spun că bântuie străduțele orașului.

„Katerina, mireasa fără cap, bântuie străzile orașului. Oamenii vin să vadă locurile ei și să afle poveștile spuse de localnici. Este o parte fascinantă a farmecului acestui loc”, a povestit Mario Cacciottolo.