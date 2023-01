Are o familie frumoasă și trăiește într-un imperiu de un milion de euro. Povestea lui Călin Donca, unul dintre cei mai tineri milionari din România: „Întotdeauna am știut că voi fi bogat”

Călin Donca se numără printre cei mai tineri milionari din România. La nici 40 de ani, bărbatul care și-a construit un imperiu la marginea Brașovului, susține că este nevoie de curaj și de sacrificiu pentru a deveni bogat.

Cu toate că nu i-a fost deloc ușor, soția l-a sprijinit la fiecare pas, iar acum trăiesc împreună într-o vilă de peste un milion de euro și conduc bolizi de lux. Însă pentru cei doi, cea mai mare bogăție sunt copiii, cinci la număr, pe care au vrut neapărat să îi crească singuri, notează .

Povestea uluitoare a celui mai tânăr milionar din România

La nici 40 de ani împliniți, Orianda și Călin Donca au o afacere profitabilă în domeniul energiei și dețin un adevărat parc auto, format din mașini extrem de scumpe, în valoare de peste două milioane de euro.

„Fiecare în această viață își alege ceea ce își dorește, iar pentru ceea ce își dorește depune un efort sau altul! În cazul în care sunt persoane și se pot bucură de o viață la o mie de euro pe luna, bravo lor, pentru că nu e o competiție între noi. În cazul meu, partea proastă e că nu mă pot bucură la o mie de euro!”, a declarat Călin Donca, în cadrul unui interviu pentru .

Au clădit împreună un adevărat imperiu, iar astăzi sunt în Top 500 cei mai bogați români

Se pare că cei doi soți au fost nevoiți să facă sacrificii uriașe pentru tot ceea ce li se cuvine astăzi. Chiar dacă provin din familii modeste, au muncit din greu toată viața, cu ambiția de a-și depăși condiția.

„Personal, întotdeauna am știut că voi fi bogat! De asta am și tras de multe ori peste limita umană obișnuită, deoarece am observat că diferența între atunci și acum e doar o chestiune de timp și cu cât muncești mai mult cu atât timpul este mai scurt.

Spre deosebire de copiii noștri, noi nu provenim dintr-o familie bogată și cred că este un avantaj deoarece fiecare dintre noi ne-am bucurat de fiecare treaptă, de fiecare moment de bucurie, de succes, de prima mașină, a două mașină, a treia mașină, prima locuința în care am stat.

Îmi amintesc chiar acum că în Brașov când am venit noi dormeam la început pe o saltea pentru că locația unde am închiriat echipamentul pe un deal, ne-a zis, vreți va dăm fără mobilier și câteva saltele! Așa am început noi în Brașov!”, a mai spus Călin Donca.