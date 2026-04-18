Instanța a dispus măsura de arestare preventivă pentru bărbatul care a provocat incidentul de la . El a provocat distrugeri instalației de oxigen care alimenta secția de terapie intensivă.

Instanța a dispus arestarea suspectului

Bărbatul care a provocat, joi seara, distrugeri la un rezervor de oxigen din curtea Spitalului „Sf. Pantelimon” din București pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă de instanța de judecată, după ce, în primă fază, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore pentru , a anunțat .

Incidentul a fost semnalat joi seara, în jurul orei 19:30, când reprezentanţii spitalului au sunat la 112.

„În jurul orei 19:30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, a informat Poliţia Capitalei.

Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, a fost prins, vineri, de poliţiştii de la Secţia 9 Poliţie, pe o stradă din Sectorul 2. El a fost dus la audieri, ulterior fiind reţinut. Poliţiştii au depistat şi recuperat bunurile sustrase, acestea fiind identificate la un centru de colectare din Sectorul 2.

În prezent se fac cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru furt calificat.

Incident grav la Spitalul Sfântul Pantelimon

Joi seara, bărbatul, pentru care instanța a dispus arestarea, ar fi intrat în curtea spitalului și ar fi distrus o parte a instalaţiei de alimentare cu oxigen. El a furat o ţeavă de aproximativ un metru şi un robinet de la rezervorul de oxigen. Ulterior, a vândut aceste bunuri la un depozit de colectare a fierului vechi, pentru aproximativ 30 de lei.

„În urma activităţilor specifice desfăşurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalaţiei şi ar fi sustras o ţeavă de aproximativ un metru, precum şi un robinet aferent rezervorului”, preciza Poliţia. Ulterior, bărbatul a fost prins vineri pe o stradă din Sectorul 2 şi dus la audieri”, au transmis polițiștii.

Instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon din Bucureşti nu a funcţionat, joi seară, din cauza acestei defecțiuni. La unitatea medicală a fost trimisă o autospecială ISU cu rezerve de oxigen, dar defecţiunea a fost remediată, pacienţii neavând de suferit.