Acasa » Eveniment » Artan de la trupa Timpuri Noi, acuzat că a hărțuit adolescente într-un club: „Am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată”

Artan de la trupa Timpuri Noi, acuzat că a hărțuit adolescente într-un club: „Am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată”

Mirela Ionela Achim
22 oct. 2025, 14:17
Artan de la trupa Timpuri Noi, acuzat că a hărțuit adolescente într-un club: „Am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată”
Adrian Pleșca (Artan) e acuzat că a hărțuit două tinere. Sursa foto: Captură video - Adriana Moscu / Facebook
Adrian Pleșca (Artan), artistul trupelor Timpuri Noi și Partizan, este acuzat că a agresat două tinere într-un club din Capitală. Acuzația a fost formulată public de mama uneia dintre ele. Cântărețul a spus că a „pupat” o fată pentru că o vedea îngândurată.

Ce acuzații i se aduc lui Artan

Adriana Moscu a povestit că Artan „a încercat să o sărute” pe fiica ei. Apoi, artistul a mers „la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”.

„Ieri seară, 20 octombrie, la un eveniment de open mic, la nJoy Garden & Club, fiica mea de 18 ani a fost hărțuită de artistul Plesca Adrian (aka Artanu’ – Timpuri Noi, Partizan), în vârstă de 64 de ani.

După ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei.

Fiica mea i-a spus că, dacă nu părăsește incinta, va chema poliția. L-a și filmat când spunea, ironic, că „să cheme poliția după ce ajunge la el la masă”. Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca „mai face așa ceva” și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii.

Las clipul mai jos.

Scriu asta pentru că nu vreau ca alte fete să treacă prin același lucru”, a scris Adriana Moscu, marți seară, pe Facebook.

Cum a răspuns Artan acuzațiilor de hărțuire

Adrian Pleșca a recunoscut că a sărutat o pe fată.

„Fata cea tânără și drăguță pe care am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată… Avea emoții. Era o întâlnire de poezie și de muzică. Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”, a spus artistul.

Întrebat de HotNews dacă o cunoștea pe fată și dacă aceasta i-a dat voie să o sărute, Artan a răspuns: „Nu o cunoșteam pe fată. Mi-am dat seama că nu (n.red.: a avut consimțământ) și atunci am renunțat. Dacă nu vă convine ceva, eu cu tot ce am putut să vă ajut, v-am ajutat”.

Moscu nu a dorit să ofere alte informații „până nu discutăm cu un avocat și nu vedem imaginile de pe camerele video”.

Într-o nouă postare, Adriana Moscu a susținut că declarațiile lui Artan sunt dovezi în plus că acuzațiile ei sunt întemeiate. „Tuturor celor care s-au îndoit de ce am povestit („l-ați făcut de rușine”, „nu aveți probe”, „luați cu sare declarația mamei”) iată declarația individului. (…) Îi mulțumesc că mi-a făcut munca mai ușoară”.

