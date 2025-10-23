Artan a avut o nouă reacție la , în care și-a făcut „mea culpa”. Adrian Pleșca a spus că „regretă foarte mult”, dar a dat vina pe tratamentul pe care îl ia. Inițial, că a sărutat o „fată tânără și drăguță” pentru că „o vedeam mai așa, mai îngândurată”. Poliția s-a autosesizat.

Ce acuzații de hărțuire i s-au adus lui Artan

Adriana Moscu a povestit că Artan „a încercat să o sărute” pe fiica ei. Apoi, artistul a mers „la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”.

„Ieri seară, 20 octombrie, la un eveniment de open mic, la nJoy Garden & Club, fiica mea de 18 ani a fost hărțuită de artistul Plesca Adrian (aka Artanu’ – Timpuri Noi, Partizan), în vârstă de 64 de ani.

După ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei.

Fiica mea i-a spus că, dacă nu părăsește incinta, va chema poliția. L-a și filmat când spunea, ironic, că „să cheme poliția după ce ajunge la el la masă”. Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca „mai face așa ceva” și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii.

Las clipul mai jos.

Scriu asta pentru că nu vreau ca alte fete să treacă prin același lucru”, a scris Adriana Moscu, marți seară, pe Facebook.

Cum a reacționat prima dată Artan

Inițial, Adrian Pleșca a recunoscut că a sărutat-o pe fată, invocând faptul că „o vedeam mai așa, mai îngândurată”.

„Fata cea tânără și drăguță pe care am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată… Avea emoții. Era o întâlnire de poezie și de muzică. Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”, a spus fondatorul trupei Timpuri Noi.

Întrebat de HotNews dacă o cunoștea pe fată și dacă aceasta i-a dat voie să o sărute, Artan a răspuns: „Nu o cunoșteam pe fată. Mi-am dat seama că nu (n.red.: a avut consimțământ) și atunci am renunțat. Dacă nu vă convine ceva, eu cu tot ce am putut să vă ajut, v-am ajutat”.

Ce a spus Artan în a doua sa reacție pe subiect

Ulterior, într-un , Adrian Pleșca a susținut că îi pare rău. Totuși, el a dat vina pe un tratament pe care îl ia.

„Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagnosticului și a tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare, de care trec ușor doar cei care mă cunosc foarte bine. Altfel, în public, câteodată sunt înțeles greșit.

Îmi pare foarte rău. Cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a spus Artan în clip.

Ce a transmis Poliția în cazul Artan

Poliția Capitalei a anunțat că Secția 12 „s-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situației de fapt”. Instituția a transmis că „va continua să monitorizeze cu atenție situația și să întreprindă toate demersurile legale necesare”.

Totuși, Poliția spune că până acum „nu a fost formulată nicio plângere penală și nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate”.

„Orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau a fost victima unei fapte de natură penală este încurajată să se adreseze de îndată celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112, pentru ca autoritățile să poată interveni prompt și să dispună măsurile legale necesare”, se mai arată în comunicat.

Poliția Capitalei a transmis și câteva „recomandări preventive”:

Nu ezitați să semnalați comportamente inadecvate sau agresive, chiar dacă nu sunteți victima directă;

Dacă vă simțiți în pericol într-un spațiu public sau privat, căutați sprijin imediat (de la personalul locației, de la apropiați sau de la autorități);

Încurajăm persoanele afectate să păstreze eventuale probe audio-video sau martori care pot sprijini stabilirea adevărului;

Sesizarea autorităților este esențială pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte și pentru a asigura un spațiu public sigur pentru toți cetățenii.

Reprezentanții nJOY Garden & Club au transmis că au aflat din online ce s-a întâmplat. Ei au spus că se disociază „ferm de orice manifestări de acest gen și de orice formă de inechitate”.