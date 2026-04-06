B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Artemis II ajunge pe orbita Lunii. Orion va surprinde eclipsa totală de Soare

Artemis II ajunge pe orbita Lunii. Orion va surprinde eclipsa totală de Soare

Selen Osmanoglu
06 apr. 2026, 10:37
Artemis II ajunge pe orbita Lunii. Orion va surprinde eclipsa totală de Soare
Sursă foto: NASA.gov
Cuprins
  1. Punctul culminant al misiunii și momentele fără semnal
  2. Eclipsa totală de Soare și priveliști spectaculoase
  3. Probleme cu toaleta și provocările vieții în spațiu
  4. Pregătiri pentru viitoarele misiuni lunare și spre Marte

Echipajul misiunii Artemis II se află pe orbita Lunii, pregătindu-se pentru punctul culminant al zborului. Capsula Orion va ajunge cel mai aproape de satelitul natural al Pământului, oferind priveliști imposibile în misiunile precedente și surprinzând chiar o eclipsă totală de Soare.

Punctul culminant al misiunii și momentele fără semnal

Noaptea aceasta, Orion va trece prin spatele Lunii, moment în care NASA estimează că va pierde temporar comunicațiile cu astronauții, conform Știrile ProTv.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, liniștește însă: „Până de comunicație nu este chiar un moment extrem de tensionat. Ne concentrăm mai mult pe ecosistem, sistemul de susținere a vieții al navei spațiale.”

Zborul de aproximativ șase ore pe lângă Lună le va permite astronauților să surprindă imagini spectaculoase, imposibile pentru programele Apollo.

Eclipsa totală de Soare și priveliști spectaculoase

Unul dintre cele mai așteptate momente este eclipsa totală de Soare, pe care echipajul Artemis II o va putea fotografia și înregistra.

„Misiunea este esențială pentru a dezlega secretele universului și pentru a pregăti viitoarele baze pe Lună și misiuni către Marte”, explică Isaacman.

Probleme cu toaleta și provocările vieții în spațiu

Viața la bord nu este lipsită de provocări. Directorul de zbor Judd Frieling a dezvăluit probleme legate de toaleta navei: „Am întâmpinat blocaje în rezervorul de ape uzate. Astronauții au folosit dispozitivele de urgență pentru urină, ca în prima zi de zbor.”

Debbie Korth, manager adjunct al programului Orion, explică: „Toaletele spațiale sunt complexe. Apollo nu avea această tehnologie, iar problemele sunt normale, chiar și pe Stația Spațială Internațională.”

Șeful echipei de management al zborului, John Honeycutt, adaugă: „E un pic ca un camping în spațiu, dar totul este gestionabil. Astronauții s-au antrenat pentru astfel de situații.”

Pregătiri pentru viitoarele misiuni lunare și spre Marte

Principalul scop al zborului Artemis II este să testeze sistemele și să asigure că viitoarele echipaje se pot întoarce pe Lună în siguranță.

Experiența acumulată va fi esențială pentru construirea unei baze lunare și pentru pregătirea misiunilor spre Marte.

Tags:
Ultima oră
13:20 - Ucrainenii au bombardat portul prin care ajunge petrol din Kazahstan în România. Livrările au fost blocate
13:19 - Virgil Popescu: „Niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul” (VIDEO)
13:10 - Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
12:55 - Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar
12:49 - Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
12:47 - Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
12:42 - Prețurile cresc artificial. Românii, păcăliți la raft. Avertisment de la Consiliul Concurenței: „Se încalcă legea!”
12:34 - Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1
12:34 - Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
12:22 - Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria