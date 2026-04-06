Echipajul misiunii Artemis II se află pe orbita Lunii, pregătindu-se pentru punctul culminant al zborului. Capsula Orion va ajunge cel mai aproape de satelitul natural al Pământului, oferind priveliști imposibile în misiunile precedente și surprinzând chiar o eclipsă totală de .

Punctul culminant al misiunii și momentele fără semnal

Noaptea aceasta, Orion va trece prin spatele Lunii, moment în care NASA estimează că va pierde temporar comunicațiile cu astronauții, conform Știrile ProTv.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, liniștește însă: „Până de comunicație nu este chiar un moment extrem de tensionat. Ne concentrăm mai mult pe ecosistem, sistemul de susținere a vieții al navei spațiale.”

Zborul de aproximativ șase ore pe lângă Lună le va permite astronauților să surprindă imagini spectaculoase, imposibile pentru programele Apollo.

Eclipsa totală de Soare și priveliști spectaculoase

Unul dintre cele mai așteptate momente este eclipsa totală de Soare, pe care echipajul Artemis II o va putea fotografia și înregistra.

„Misiunea este esențială pentru a dezlega secretele universului și pentru a pregăti viitoarele baze pe Lună și misiuni către Marte”, explică Isaacman.

Probleme cu toaleta și provocările vieții în spațiu

Viața la bord nu este lipsită de provocări. Directorul de zbor Judd Frieling a dezvăluit probleme legate de toaleta navei: „Am întâmpinat blocaje în rezervorul de ape uzate. Astronauții au folosit dispozitivele de urgență pentru urină, ca în prima zi de zbor.”

Debbie Korth, manager adjunct al programului Orion, explică: „Toaletele spațiale sunt complexe. Apollo nu avea această tehnologie, iar problemele sunt normale, chiar și pe Stația Spațială Internațională.”

Șeful echipei de management al zborului, John Honeycutt, adaugă: „E un pic ca un camping în spațiu, dar totul este gestionabil. Astronauții s-au antrenat pentru astfel de situații.”

Pregătiri pentru viitoarele misiuni lunare și spre Marte

Principalul scop al zborului Artemis II este să testeze sistemele și să asigure că viitoarele echipaje se pot întoarce pe Lună în siguranță.

Experiența acumulată va fi esențială pentru construirea unei baze lunare și pentru pregătirea misiunilor spre Marte.