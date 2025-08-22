B1 Inregistrari!
Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă

Elena Boruz
22 aug. 2025, 10:30
Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
Sursă foto: Freepik

Mai mulți artiști de muzică populară au fost condamnați, după ce au fost acuzați că au înșelat statul în timpul pandemiei de COVID-19. Judecătoria Târgu Jiu a anunțat sentința care îi revine fiecăruia dintre cei 13 muzicanți.

Cei mai mulți dintre ei s-au ales cu închisoare, cu suspendare, după ce prejudiciul în valoare de aproximativ 120.000 de lei, a fost recuperat. Atât soliștii, cât și instrumentiștii implicați pot face apel.

Despre ce artiști este vorba

Roberta Maria Crintea, Victoria Lăcătușu, Nicoleta Ramona Lăcătușu, Romina Teodora Pană, Raluca Doriana Sandu, Cristina Olteanu, Maria Violeta Ciocăzanu (fostă Priboi), Florina Cristina Grădinaru, Ramona Diana Bărănescu (fostă Istudor), Laviniu Gabriel Păducel, Marian Piscureanu, Alexandru Deaconescu și Marius Baldovin, sunt numele artiștilor implicați în acest caz.

Lucrurile stau ceva mai rău, în ceea ce îi privește pe doi dintre aceștia. Teodora Pană și Alexandru Deaconescu au fost condamnați la 1 an și două luni, respectiv un an și jumătate de închisoare, cu excutare, conform As în Gorj.

De ce au fost condamnați

Conform informațiilor, artiștii ar fi semnat declarații false, în timpul pandemiei, pentru a beneficia de indemnizații de la AJPIS Gorj. Aceste indemnizații, legal, reveneau persoanelor care lucrează pe drepturi de autor, doar așa câștigându-și pâine în acea perioadă. În această categorie nu se încadrau și ei, deoarece mulți dintre artiștii nominalizați mai sus beneficiau de contracte de muncă.

Mai mult decât atât, potrivit acelor declarații, artiștii nu aveau o altă sursă de venit. Ei bine, în situația dată, mulți dintre cântăreți și/sau instrumentiști susțineau spectacole care să le asigure venituri în acea perioadă.

