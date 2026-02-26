B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Așa-zisul psihoterapeut Cristian Andrei iese la atac. Ce spune despre femei după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală: Nu sunt victime. Sunt animale! (VIDEO)

Adrian A
26 feb. 2026, 15:54
Cristian Andrei este escortat de polițiști în sediul Serviciului de Investigații Criminale, în București, 28 ianuarie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum atacă Cristian Andrei femeile
  2. „Suntem devorați de femei când nu facem ce vor”
  3. Scandalul presupusului psihoterapeut Cristian Andrei

După luni de controverse și acuzații grave venite din partea mai multor foste paciente, Cristian Andrei a vorbit public despre scandalul care a dus la urmărirea sa penală pentru hărțuire sexuală. Cuvinte grele despre femei.

Cum atacă Cristian Andrei femeile

Cristian Andrei devenea personajul principal într-un scandal de proporții în urmă cu trei luni, atunci când mai multe foste paciente îl acuzau de faptul că le-ar fi agresat. Acum, consideră că e rândul lui să își spună părerea.

„Nu. Femeia nu este o victimă. Este o ființă care în ziua de astăzi, în contemporaneitate, știe foarte bine ce vrea. Este abilitată să facă o sumedenie de lucruri. Are putere și nu știe ce să facă cu ea. Are libertate și nu știe ce să facă cu ea. Și asta trebuie, după părerea mea, dezbătută. 

Această latură cinică, agresivă și ipocrită, în care câtă vreme lucrurile arată cum îți plac ție ești fascinată. Și când lucrurile se dovedesc a fi incomplete sau nu mai merg în direcția în care vrei tu, devii agresivă. Și nu-i stă bine unei femei așa și nu-i face ei bine asta.

 Se pare că există în natură în genetică așa ceva. La femei această întorsătură de atitudine, când ea este la mijlocul exuberanței și a plăcerii sau atracției și nu se îndeplinește. Este o disforie, așa se numește în psihiatrie. O indispoziție teribilă, care o face să fie animal.”, a declarat Cristian Andrei pentru cancan.ro.

„Suntem devorați de femei când nu facem ce vor”

Deși generalizează relația femei-bărbați, Cristian Andrei se plânge că, de fapt, el este victima în tot acest scandal.

„Acest hate de pe internet care conține destul de multe voci feminine, mă face să văd ipocrizia. Adică, practic, dintr-o dată, acea admirație pare să fi dispărut pentru multe persoane. Nu am stat să cuantific.

Dar este evident că sunt mult mai mulți oamenii care spun că vor să creadă în continuare în ceea ce lucrez eu și nu văd de ce nu ai face asta când e vorba de competență aici, nu e vorba de altceva. Însă, știți, mai există un efect. În momentul în care, la orice specie, un mascul și-a pierdut un picior sau a căzut, primele care atacă sunt femelele.

Femeile nu iartă imperfecțiunea bărbatului sau neputința lui. Și de-abia așteaptă să vadă dacă eu plec capul.

O femeie nu face avansuri, o femeie speră. Uneori acțiunile ei sunt altele decât știe ea că ar trebui să facă. Psihologia abuzului este foarte fină și diferită față de ceea ce se spune oficial.

În cartea mea, vorbesc și despre cum bărbații sunt abuzați din punct de vedere emoțional, despre cum o femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea, îl seduce, se pregătește pentru asta, joacă roluri, dar nimeni nu-și pune problema ce înseamnă asta pentru un bărbat.

Ne-am obișnuit să îi acuzăm pe bărbați pentru acțiunile lor. Iar femeii nu i s-a permis să tragă spre ea pe cineva, dar se injectează, se mulează la haine și o face cu multă obstinație, și nu îi spune nimeni nimic, până acționează bărbatul. Avem de dezbătut aceste lucruri, este prea multă ipocrizie, să dai vina pe bărbat pentru ce ție, ca femeie, nu ți se întâmplă, mi se pare cinic.”, mai declară Cristian Andrei.

Scandalul presupusului psihoterapeut Cristian Andrei

Problemele legale pentru Cristian Andrei sunt extrem de serioase, acesta fiind acuzat oficial de agresiune sexuală. Pe lângă mărturiile femeilor care au descris comportamente nepotrivite în cabinet, doctorul este vizat și de faptul că ar fi profesat fără a deține un atestat valid.

Concret, Cristian Andrei este acuzat că, în perioada 01.07.2004 – 10.11.2025, ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog fără a avea studii de specialitate acreditate și fără atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, el este acuzat de agresiune sexual, respectiv viol în cazul a trei paciente, acesta „profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică”, spun anchetatorii.

Cercetările continuă pentru infracțiunile de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

