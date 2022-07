Asociațiile industriei de jocuri de noroc: Noile măsuri fiscale propuse de Guvern, un mix între nevoia de a securiza venituri noi la bugetul de stat și cea de a oferi predictibilitate acestui sector economic, în special prin protejarea jucătorilor în fața fiscalității

Asociațiile profesionale ale industriei de jocuri de noroc, Rombet, Romslot și Romanian Bookmakers apreciază că noile măsuri fiscale propuse de Guvernul României sunt un mix între nevoia de a securiza venituri noi la bugetul de stat și cea de a oferi predictibilitate acestui sector economic, în special prin protejarea jucătorilor în fața fiscalității.

Ce spun reprezentanții industriei jocurilor de noroc

În contextul discuțiilor legate de un nou cadru de impozitare elaborat de Guvernul României pentru industria pariurilor sportive, cele trei mari asociații ale industriei de jocuri de noroc din România, anunță un dialog deschis cu autoritățile, în direcția asigurării unui mix între nevoia de a securiza venituri noi la buget, predictibilitate și continuitate a sectorului, respectiv protejarea fiscală a jucătorilor.

Rombet, Romslot și Romanian Bookmakers salută disponibilitatea Guvernului de a evalua propunerile constructive, bazate pe realități statistice și sociale, venite din partea industriei de jocuri de noroc.

”Dialogul deschis și transparent între experții din sectorul guvernamental și reprezentanții industriei de jocuri de noroc din România, are ca numitor comun nevoia de solidaritate cu necesitățile fiscale, într-o perioadă cu multe provocări pentru economie. Am pornit de la această premisă și putem spune că am ajuns la o formă de fiscalizare care, deși vine cu o sarcină suplimentară consistentă pentru organizatori, are un dublu avantaj: aduce mai multe venituri la bugetul de stat, prin creșterea taxelor pe care operatorii le vor plăti, dar va oferi, concomitent, predictibilitate și stabilitate, prin protejarea jucătorilor de taxe suplimentare”, spun reprezentanții asociațiilor menționate.

Fiscalizarea câștigurilor jucătorilor determină o migrație consistentă spre piața neagră.

Acești susțin că la baza analizei industriei de jocuri de noroc asupra fiscalizării sectorului, stau exemple de bune practici din statele UE, dar și exemple de greșeli legislative din state care au considerat că taxarea jucătorilor va determina creșterea veniturilor la bugetul național, când în realitate a condus la o diminuare majoră a sectorului și implicit a veniturilor bugetare. Practica internațională ne arată și că fiscalizarea câștigurilor jucătorilor o migrație consistentă spre piața neagră.

“Conștientă de perioada delicată pe care o traversăm, care, din păcate vine și după pierderile masive înregistrate pe perioada restricțiilor impuse de pandemia de COVID 19, industria va prelua mare parte din sarcina fiscală suplimentară, în ceea ce sperăm că va fi un efort limitat în timp, care va fi corectat după depășirea acestei perioade. Va fi o provocare majoră pentru toate firmele din industrie, o povară fiscală pentru care va fi necesară identificarea de noi soluții, dar este, din partea noastră, expresia solidarității cu speranța că o protecție reală a sectorului de jocuri de noroc va menține în viață piața reglementată, va evita migrația spre piața neagră, protejând în continuare drepturile jucătorilor și asigurând veniturile bugetare atât de necesare”, mai spun reprezentanții sectorului.

Industria de jocuri de noroc asigură peste 45.000 de locuri de muncă și au o pondere de aproape 1% din PIB-ul României. Mai mult decât atât, sectorul economic este campionul ratei de colectare a taxelor, ceea ce determină venituri consistente și predictibile la bugetul de stat.

Asociațiile se angajează să rămână parteneri de dialog transparenți și responsabili, în relația cu autoritățile, scopul comun fiind un mediu fiscal predictibil și asigurarea unui climat economic și social adaptat la realitățile momentului.