Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece

Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece

Adrian Teampău
27 aug. 2025, 10:20
Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
Sursa Foto: Freepik.com

Apropierea toamnei, răcirea vremii și sfârșitul sezonului vacanțelor vine și cu o afecțiune care pune probleme unui număr din ce în ce mai mare de oameni. Este vorba despre astenia de toamnă care se manifestă prin epuizare fizică și psihică.

Cuprins:

  • Ce se întâmplă odată cu trecerea la sezonul rece
  • Cum se manifestă tulburarea afectivă sezonieră (TAS)
  • Care sunt soluțiile medicale propuse

Ce se întâmplă odată cu trecerea la sezonul rece

Schimbarea vremii, trecerea de la un anotimp la altul afectează numeroase persoane mai sensibile, conform studiilor medicale. Spre deosebire de strămoșii noștri, omul modern se confruntă cu provocări de sănătate. Multe persoane încep să simtă, în perioada de tranziție, dintre vară și toamnă, o stare de epuizare fizică și psihică.

Este vorba despre astenia de toamnă, după cum relatează hollandandbarrett.com. Medicii explică acest lucru prin faptul că organismul este obișnuit să devină mai somnoros odată cu lăsarea întunericului și mai activ în perioada de zi. Or, în condițiile în care zilele se micșorează, subconștientul nostru ne trimite la culcare imediat ce se lasă întunericul. Aceasta chiar dacă este devreme. De aici și starea de oboseală și epuizare.

Acest ritm biologic ne-a rămas moștenire de la strămoșii care își desfășurau activitatea pe lumină, în special în agricultură, și se retrăgeau la culcare imediat ce soarele apunea. Din acest motiv mulți dau un randament mai scăzut odată ce s-a lăsat vremea rece și întunescoasă. Se simt letargici, fără chef dar și incapabili să se odihnească.

Medicii au numit acest sindrom tulburare afectivă sezonieră (TAS). În timpul iernii vremea mohorâtă provoacă stări depresive și de epuizare.

Cum se manifestă tulburarea afectivă sezonieră (TAS)

Din perspectiva medicală, TAS este mai mult de o simplă stare de melancolie. Este o afecțiune medicală care necesită un consult și un tratament. Afecțiunea poate apărea oricând, dar în special toamna și iarna. Simptomele apar în lunile de iarnă și se atenuează pe măsură ce vremea se încălzește și vine primăvara. Acestea sunt:

  • stare de spirit proastă care persistă pentru o perioadă mai lungă:
  • interes scăzut pentru activitățile zilnice;
  • un nivel de energie redusă în timpul zilei și dificultăți la deșteptare, dimineața;
  • stare de iritare;
  • sentiment de disperare sau inutilitate;
  • dificultăți de concentrare;
  • scăderea apetitului sexual.

Care sunt soluțiile medicale propuse

TAS este o formă de depresie și necesită sprijin de specialitate și terapie. Cei care se confruntă cu astfel de probleme trebuie să facă exerciții fizice regulate și să se expună cât mai mult la lumina naturală. Plimbările lungi în aer liber, pe timp de zi pot fi foarte utile pentru a combate TAS.

De asemenea, este important, susțin specialiștii să fie organizată o rutină a somnului. Stabilirea unui program strict de odihnă dă rezultate

