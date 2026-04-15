Asteroidul „Zeul Haosului” va fi vizibil fără telescop, Un fenomen astronomic rar va putea fi observat peste doar câțiva ani, când asteroidul 99942 Apophis, denumit după zeitatea egipteană a haosului, va trece extrem de aproape de planeta noastră. Specialiștii spun că momentul va fi spectaculos și, mai important, complet sigur.

Ce este asteroidul „Zeul Haosului” și când va putea fi văzut

Asteroidul 99942 Apophis, botezat după zeul egiptean al întunericului și distrugerii, va putea fi observat cu ochiul liber în aprilie 2029. Potrivit NASA, obiectul ceresc va survola Pământul pe 13 aprilie 2029, fără a reprezenta vreun pericol.

Evenimentul este considerat unul extrem de rar, mai ales pentru un asteroid de asemenea dimensiuni, iar vizibilitatea sa fără echipamente speciale îl face cu atât mai spectaculos pentru pasionații de astronomie, informează

Cât de aproape va trece asteroidul „Zeul Haosului” de Pământ

Apophis se va apropia la aproximativ 32.000 de kilometri de , o distanță neobișnuit de mică la scară cosmică. Practic, este de aproape 12 ori mai aproape decât Luna și chiar mai aproape decât unii sateliți aflați pe orbita geosincronă.

Această apropiere îl transformă într-unul dintre cele mai apropiate obiecte de dimensiuni mari care vor trece pe lângă Pământ în epoca modernă, fiind catalogat de NASA drept un „eveniment foarte rar”.

Va putea fi observat fără telescop?

Astronomii spun că asteroidul va putea fi văzut și fără telescop. Dacă cerul va fi senin, locuitorii din emisfera estică vor putea vedea asteroidul direct cu ochiul liber, fără a fi nevoie de binoclu sau telescop.

Această caracteristică face ca momentul din 2029 să fie unul deosebit, deoarece astfel de obiecte sunt, de regulă, vizibile doar cu echipamente speciale.

A existat vreodată riscul ca Apophis să lovească Pământul?

La momentul descoperirii sale, în 2004, Apophis a fost considerat un obiect potențial periculos. Existau scenarii care luau în calcul un posibil impact în anii 2029, 2036 sau 2068. Între timp, după ani de observații detaliate realizate cu telescoape și radare, cercetătorii au ajuns la o concluzie clară: nu există risc de coliziune cu Pământul pentru cel puțin următorul secol.

Deși nu există pericol de impact, apropierea din 2029 ar putea modifica ușor orbita asteroidului. Gravitația Terrei ar putea influența traiectoria lui Apophis în jurul Soarelui, făcând-o puțin mai largă sau crescând durata unei rotații complete.

Chiar și în aceste condiții, specialiștii subliniază că riscul de coliziune rămâne neschimbat.

De ce este acest eveniment important pentru cercetători

Trecerea apropiată a asteroidului reprezintă o oportunitate rară pentru comunitatea științifică. Observatoarele din întreaga lume vor monitoriza fenomenul pentru a afla mai multe despre structura și compoziția acestuia.

Mai mult, NASA a redirecționat deja o navă spațială pentru a studia asteroidul după apropierea din 2029, iar Agenția Spațială Europeană pregătește, la rândul său, o misiune dedicată. Apophis este considerat o „fosilă” a sistemului solar, formată în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani din resturi care nu au ajuns să formeze planete sau sateliți.

Deși forma exactă nu este complet cunoscută, asteroidul are un diametru mediu de aproximativ 338 de metri și o lungime de cel puțin 443 de metri. Suprafața sa a fost afectată de-a lungul timpului de radiațiile cosmice și de vântul solar.

După apropierea din 2029, Apophis va fi inclus în grupul asteroizilor de tip „Apollo”, o categorie de obiecte care intersectează orbita Pământului, dar care se rotesc în jurul Soarelui pe traiectorii mai largi decât planeta noastră.