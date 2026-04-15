Asteroidul „Zeul Haosului” se apropie de Pământ. Când va putea fi văzut fără telescop și ce spun experții

Ana Maria
15 apr. 2026, 14:38
Sursa foto: Pixabay / @Batman111
Cuprins
  1. Ce este asteroidul „Zeul Haosului” și când va putea fi văzut
  2. Cât de aproape va trece asteroidul „Zeul Haosului” de Pământ
  3. Va putea fi observat fără telescop?
  4. A existat vreodată riscul ca Apophis să lovească Pământul?
  5. De ce este acest eveniment important pentru cercetători

Asteroidul „Zeul Haosului” va fi vizibil fără telescop, Un fenomen astronomic rar va putea fi observat peste doar câțiva ani, când asteroidul 99942 Apophis, denumit după zeitatea egipteană a haosului, va trece extrem de aproape de planeta noastră. Specialiștii spun că momentul va fi spectaculos și, mai important, complet sigur.

Ce este asteroidul „Zeul Haosului” și când va putea fi văzut

Asteroidul 99942 Apophis, botezat după zeul egiptean al întunericului și distrugerii, va putea fi observat cu ochiul liber în aprilie 2029. Potrivit NASA, obiectul ceresc va survola Pământul pe 13 aprilie 2029, fără a reprezenta vreun pericol.

Evenimentul este considerat unul extrem de rar, mai ales pentru un asteroid de asemenea dimensiuni, iar vizibilitatea sa fără echipamente speciale îl face cu atât mai spectaculos pentru pasionații de astronomie, informează ABC News.

Cât de aproape va trece asteroidul „Zeul Haosului” de Pământ

Apophis se va apropia la aproximativ 32.000 de kilometri de Terra, o distanță neobișnuit de mică la scară cosmică. Practic, este de aproape 12 ori mai aproape decât Luna și chiar mai aproape decât unii sateliți aflați pe orbita geosincronă.

Această apropiere îl transformă într-unul dintre cele mai apropiate obiecte de dimensiuni mari care vor trece pe lângă Pământ în epoca modernă, fiind catalogat de NASA drept un „eveniment foarte rar”.

Va putea fi observat fără telescop?

Astronomii spun că asteroidul va putea fi văzut și fără telescop. Dacă cerul va fi senin, locuitorii din emisfera estică vor putea vedea asteroidul direct cu ochiul liber, fără a fi nevoie de binoclu sau telescop.

Această caracteristică face ca momentul din 2029 să fie unul deosebit, deoarece astfel de obiecte sunt, de regulă, vizibile doar cu echipamente speciale.

A existat vreodată riscul ca Apophis să lovească Pământul?

La momentul descoperirii sale, în 2004, Apophis a fost considerat un obiect potențial periculos. Existau scenarii care luau în calcul un posibil impact în anii 2029, 2036 sau 2068. Între timp, după ani de observații detaliate realizate cu telescoape și radare, cercetătorii au ajuns la o concluzie clară: nu există risc de coliziune cu Pământul pentru cel puțin următorul secol.

Deși nu există pericol de impact, apropierea din 2029 ar putea modifica ușor orbita asteroidului. Gravitația Terrei ar putea influența traiectoria lui Apophis în jurul Soarelui, făcând-o puțin mai largă sau crescând durata unei rotații complete.

Chiar și în aceste condiții, specialiștii subliniază că riscul de coliziune rămâne neschimbat.

De ce este acest eveniment important pentru cercetători

Trecerea apropiată a asteroidului reprezintă o oportunitate rară pentru comunitatea științifică. Observatoarele din întreaga lume vor monitoriza fenomenul pentru a afla mai multe despre structura și compoziția acestuia.

Mai mult, NASA a redirecționat deja o navă spațială pentru a studia asteroidul după apropierea din 2029, iar Agenția Spațială Europeană pregătește, la rândul său, o misiune dedicată. Apophis este considerat o „fosilă” a sistemului solar, formată în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani din resturi care nu au ajuns să formeze planete sau sateliți.

Deși forma exactă nu este complet cunoscută, asteroidul are un diametru mediu de aproximativ 338 de metri și o lungime de cel puțin 443 de metri. Suprafața sa a fost afectată de-a lungul timpului de radiațiile cosmice și de vântul solar.

După apropierea din 2029, Apophis va fi inclus în grupul asteroizilor de tip „Apollo”, o categorie de obiecte care intersectează orbita Pământului, dar care se rotesc în jurul Soarelui pe traiectorii mai largi decât planeta noastră.

Citește și...
Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă
Eveniment
Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă
Tânăr din Galați, reținut pentru că făcea experimente chimice în apartament. Ce au găsit anchetatorii în locuința sa
Eveniment
Tânăr din Galați, reținut pentru că făcea experimente chimice în apartament. Ce au găsit anchetatorii în locuința sa
Concediat după 17 ani de muncă. Un bărbat a încercat să oprească un hoț și a rămas fără job
Eveniment
Concediat după 17 ani de muncă. Un bărbat a încercat să oprească un hoț și a rămas fără job
Noul șef al ITM București vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro, care nu apare în declarația de avere (VIDEO)
Eveniment
Noul șef al ITM București vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro, care nu apare în declarația de avere (VIDEO)
„Cea mai mare țeapă din Maroc”. Cum a ajuns o româncă să plătească în plus pentru o cazare în deșert
Eveniment
„Cea mai mare țeapă din Maroc”. Cum a ajuns o româncă să plătească în plus pentru o cazare în deșert
Mai puțină confuzie, mai multă încredere: ce promite Prevencia pacienților care caută acces mai clar la consultații prin CAS
Eveniment
Mai puțină confuzie, mai multă încredere: ce promite Prevencia pacienților care caută acces mai clar la consultații prin CAS
Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
Eveniment
Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Construcții Erbașu: Va fi un spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical (FOTO)
Eveniment
Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Construcții Erbașu: Va fi un spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical (FOTO)
Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări
Eveniment
Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări
Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone
Eveniment
Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone
Ultima oră
16:01 - Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă
15:59 - Noi dezvăluiri neașteptate făcute de Mihaela Rădulescu: „Am luptat ca o leoaică pentru a opri înmormântarea”
15:53 - Cornel Dinu: „Răzvan Burleanu e un măscărici. Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur”. Ce spune despre Gică Hagi la Națională
15:39 - Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
15:33 - Un nou atac armat zguduie Turcia. Patru morți și zeci de răniți într-o școală din Kahramanmaraș, la doar o zi după un incident similar (VIDEO)
15:29 - Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
15:25 - Tânăr din Galați, reținut pentru că făcea experimente chimice în apartament. Ce au găsit anchetatorii în locuința sa
15:01 - Revin ninsorile în România. Orașul în care va ninge la final de aprilie 2026
14:59 - UE lansează sistemul de verificare a vârstei. Rețelele sociale, sub presiune pentru protejarea copiilor: „Este datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”
14:58 - Europa construiește un plan de rezervă NATO pentru scenariul retragerii SUA. Cum ar arăta „NATO european”