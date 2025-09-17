Astronomii nu pot explica un semnal puternic pe care tocmai l-au detectat din afara galaxiei noastre.

Care este explicația pentru un semnal atât de puternic

Exploziile de raze gamma sunt unele dintre cele mai puternice explozii din univers, dezlănțuind în doar câteva secunde la fel de multă energie câtă va emite Soarele în întreaga sa viață de 10 miliarde de ani. De obicei, acestea sunt produse de stele care mor într-o supernovă spectaculoasă – un colaps rapid care șterge complet obiectul stelar.

Dar acum, astronomii spun că au detectat o explozie de raze gamma care sfidează complet orice explicație: s-a repetat de mai multe ori pe parcursul unei singure zile, ca și cum steaua ar fi suferit cumva morți consecutive – și repetate.

„Acest eveniment este diferit de oricare altul observat în 50 de ani de observații GRB”, a declarat într-un comunicat Antonio Martin-Carrillo, astronom la University College Dublin, Irlanda, și coautor al unui nou studiu publicat în The Astrophysical Journal Letters care detaliază detectarea, potrivit .

„GRB-urile sunt evenimente catastrofale, așa că se așteaptă ca ele să se producă o singură dată, deoarece sursa care le-a produs nu supraviețuiește exploziei dramatice”, a subliniat el.

Existența acestui semnal puternic este atât de uimitoare încât niciun scenariu cunoscut nu poate explica pe deplin GRB-ul, potrivit unui comunicat al Observatorului European Austral. Cum poate o stea să sufere o explozie care ar trebui să o distrugă complet de mai multe ori?

Mai întâi, să luăm în considerare cum mor stelele. Când una masivă, de cel puțin câteva ori mai grea decât Soarele, își arde tot combustibilul, se prăbușește aproape instantaneu sub propria gravitație într-o supernovă, care aruncă stelele în bucăți și aruncă rămășițele sale împrăștiate în spațiu.

Dar nu toate supernovele sunt la fel. Unele apar în sisteme stelare binare care conțin o rămășiță stelară super-densă numită pitică albă și o stea obișnuită. Dacă orbitele lor se apropie prea mult, pitica albă începe să sifoneze cantități uriașe de material de la companionul său. Când suficient material furat se acumulează pe suprafața piticei albe, aceasta declanșează o explozie termonucleară epică care distruge ambele stele.

Astronomii au observat o stea care explodează de mai multe ori înainte – în același scenariu de pitică albă, de fapt. În loc să ducă instantaneu la o supernovă, însă, moartea explozivă a perechilor este precedată de o explozie mai mică, cauzată de un nor de heliu sifonat.

Dar acest tip de scenariu nu ar produce un GRB dublu – darămite triplu, deoarece doar una dintre aceste explozii este o supernovă propriu-zisă.

Un fenomen observat în premieră

Așadar, această ultimă explozie, denumită GRB 250702B, pare a fi cu totul altceva. Oamenii de știință au observat-o pentru prima dată când a fost detectată pe 2 iulie de Telescopul Spațial cu Raze Gamma Fermi al NASA. În total, Fermi a detectat trei explozii distincte. Mai târziu, astronomii și-au dat seama că un alt observator, telescopul cu raze X numit Sonda Einstein, detectase activitatea cu aproape o zi întreagă mai devreme.

„Aceasta este de 100-1000 de ori mai lungă decât majoritatea GRB-urilor”, a declarat Andrew Levan, co-autor principal și astronom de la Universitatea Radboud, în declarație.

Mai mult decât atât, părea să fie și periodică, a adăugat Martin-Carrillo, ceea ce, de asemenea, nu a mai fost văzut până acum.

Suspiciunea inițială era că acest semnal puternic provenea de undeva din Calea Lactee, deoarece era aproape de planul pe care se află galaxia noastră. Pentru a urmări, echipa a folosit o cameră cu infraroșu cu câmp larg numită HAWK-I, aflată pe Telescopul gigantic din Chile. Atunci au descoperit că explozia provenea probabil din afara galaxiei noastre – poate la miliarde de ani-lumină distanță, pe baza dimensiunii și luminozității sale.

„Ceea ce am descoperit a fost considerabil mai interesant: faptul că acest obiect este extragalactic înseamnă că este considerabil mai puternic”, a spus Martin-Carrillo.

Care sunt teoriile inițiale

Astronomii au câteva teorii provizorii, dar niciuna nu este satisfăcătoare. Cea mai simplă este că aceasta este o stea masivă care implodează sub propria greutate „unde un material a continuat să alimenteze motorul central”, a spus Martin-Carrillo, dar acest lucru ar produce un GRB care durează doar câteva secunde.

„Dacă aceasta este o stea masivă, este un colaps diferit de orice am mai văzut până acum”, a spus Levan.

O altă explicație este că acest lucru a fost produs de un eveniment de perturbare mareică: carnagiul macabru care se desfășoară pe măsură ce o stea este devorată de o gaură neagră.

„Cu toate acestea, spre deosebire de TDE-urile mai tipice, pentru a explica proprietățile acestei explozii ar fi nevoie ca o stea neobișnuită să fie distrusă de o gaură neagră și mai neobișnuită”, a spus Martin-Carrillo.

Acea gaură neagră, a speculat el, ar putea fi ceea ce este cunoscut sub numele de o gaură neagră cu masă intermediară, care s-ar situa undeva între masa unei găuri negre tipice care se formează din moartea unei stele și găurile negre supermasive care dictează galaxii întregi. O gaură neagră cu masă intermediară nu a fost niciodată observată direct, lăsând ceea ce astronomii numesc un „decalaj de masă”.

Orice explicație ar fi o premieră, a spus Martin-Carrillo.

„Încă nu suntem siguri ce a produs acest lucru sau dacă vom putea vreodată afla cu adevărat”, a adăugat el, „dar, cu această cercetare, am făcut un pas uriaș înainte către înțelegerea acestui obiect extrem de neobișnuit și interesant.”