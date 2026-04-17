Federația Rusă a lansat în noaptea de joi spre vineri un nou atac aerian asupra Ucraina, în apropierea graniței cu România. În timpul operațiunilor, o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, potrivit .

Atac vizând infrastructura civilă din apropierea frontierei

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, loviturile au vizat obiective civile și de infrastructură din zona de nord a brațului Chilia, în proximitatea frontierei româno-ucrainene, scrie Agerpres.

Autoritățile au precizat că atacul s-a desfășurat în imediata apropiere a teritoriului României, într-o zonă deja afectată de tensiuni generate de războiul din Ucraina.

RO-ALERT în nordul județului Tulcea

În urma situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost notificat de Centrul Național Militar de Comandă, fiind dispuse măsuri de alertare a populației.

La ora 00:43 a fost transmis un mesaj RO-ALERT în nordul județului Tulcea, pentru informarea și protejarea locuitorilor din zonă.

Două ținte aeriene monitorizate de sistemele de apărare

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, sistemele de apărare antiaeriană au detectat și monitorizat două ținte aeriene aflate în apropierea frontierei.

Una dintre acestea ar fi pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României, contactul radar fiind pierdut ulterior la aproximativ 16 kilometri sud-est de localitatea Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02:48, iar autoritățile au anunțat că o echipă specializată este pregătită să intervină pentru verificări în teren.

Reacția autorităților române

Ministerul Apărării Naționale a transmis că acțiunile Federației Ruse reprezintă o amenințare directă la adresa securității regionale.

„Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional”, se arată în comunicatul oficial.