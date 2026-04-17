Atac aerian în Ucraina, la granița cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc

Selen Osmanoglu
17 apr. 2026, 09:02
Federația Rusă a lansat în noaptea de joi spre vineri un nou atac aerian asupra Ucraina, în apropierea graniței cu România. În timpul operațiunilor, o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Atac vizând infrastructura civilă din apropierea frontierei

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, loviturile au vizat obiective civile și de infrastructură din zona de nord a brațului Chilia, în proximitatea frontierei româno-ucrainene, scrie Agerpres.

Autoritățile au precizat că atacul s-a desfășurat în imediata apropiere a teritoriului României, într-o zonă deja afectată de tensiuni generate de războiul din Ucraina.

RO-ALERT în nordul județului Tulcea

În urma situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost notificat de Centrul Național Militar de Comandă, fiind dispuse măsuri de alertare a populației.

La ora 00:43 a fost transmis un mesaj RO-ALERT în nordul județului Tulcea, pentru informarea și protejarea locuitorilor din zonă.

Două ținte aeriene monitorizate de sistemele de apărare

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, sistemele de apărare antiaeriană au detectat și monitorizat două ținte aeriene aflate în apropierea frontierei.

Una dintre acestea ar fi pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României, contactul radar fiind pierdut ulterior la aproximativ 16 kilometri sud-est de localitatea Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02:48, iar autoritățile au anunțat că o echipă specializată este pregătită să intervină pentru verificări în teren.

Reacția autorităților române

Ministerul Apărării Naționale a transmis că acțiunile Federației Ruse reprezintă o amenințare directă la adresa securității regionale.

„Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional”, se arată în comunicatul oficial.

Citește și...
Consumatorii români au recuperat 173.000 de euro în 2026. Domeniile cu cele mai multe reclamații
Alertă în Galați! Grenadă defensivă găsită între blocuri, ridicată de urgență de pirotehniști
România negociază la Washington cu Pfizer conversia datoriei de 600 de milioane de euro în medicamente inovatoare
UE deblochează un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după schimbarea premierului din Ungaria
Nicușor Dan participă la o reuniune internațională privind securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz
Dani Mocanu și fratele său nu scapă de pușcărie. Tribunalul le-a respins contestația la executare
Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv
Microbuze electrice „umflate” cu zeci de mii de euro. Cum au scăzut peste noapte prețurile la Iași și Arad, în timp ce procurorii europeni anchetează banii din PNRR
Se schimbă harta vacanțelor. Războiul din Iran trimite turiști din Germania și Austria spre România
10:56 - Consumatorii români au recuperat 173.000 de euro în 2026. Domeniile cu cele mai multe reclamații
10:51 - Caz medical rar în China. Un termometru înghițit în copilărie a fost descoperit după 20 de ani
10:17 - Lavinia Petrea, dezvăluiri despre culisele televiziunii. Ce spune jurnalista despre realitatea nevăzută de la TV: „Uneori citim cu nod în gât”
10:15 - Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea de 1 Mai
09:48 - Alertă în Galați! Grenadă defensivă găsită între blocuri, ridicată de urgență de pirotehniști
09:32 - România negociază la Washington cu Pfizer conversia datoriei de 600 de milioane de euro în medicamente inovatoare
09:27 - Ce trebuie să eviți cu orice preț de Izvorul Tămăduirii. Tradiții și semnificații în Vinerea Luminată
08:57 - Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală
08:31 - Vremea, 17 aprilie: ploi, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni
08:29 - Astronauții Artemis II dezvăluie ce au trăit în spațiu și problemele neașteptate din timpul misiunii