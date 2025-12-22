Mai multe servere aparținând Administrației Naționale „Apele Române” au fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware. Peste 1.000 de sisteme informatice au fost afectate și compromise, au anunțat autoritățile. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat pe 20 decembrie.

Zece administrații bazinale, afectate de atac

Potrivit informațiilor transmise, atacul cibernetic a vizat sistemele informatice centrale ale Apelor Române, precum și ale unui număr de 10 din cele 11 administrații bazinale din țară. În total, aproximativ 1.000 de calculatoare și servere au fost compromise, inclusiv baze de date, conturi de e-mail și hărți digitale utilizate în activitatea instituției, conform Știrile ProTv.

Atacatorii au reușit să pătrundă în rețeaua informatică și au încercat să cripteze toate sistemele și datele accesibile. Totodată, aceștia au transmis un mesaj de răscumpărare, solicitând să fie contactați în termen de șapte zile.

Activitatea operațională, neafectată

Autoritățile au precizat că activitatea principală a instituției nu este în pericol, întrucât sistemele operaționale nu au fost afectate de atac. În prezent, coordonarea structurilor Apelor Române se realizează prin dispecerate, utilizând comunicații vocale și radio.

„Administrația Națională ‘Apele Române’ informează că investigarea incidentului cibernetic de tip ransomware, notificat Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) în 20 decembrie, este în continuare în desfășurare. Echipele tehnice implicate în investigare, alături de autoritățile competente responsabile, continuă să lucreze pentru limitarea impactului și restaurarea sistemelor informatice”, a transmis ANAR, luni, într-un comunicat de presă.

Instituția subliniază că „activitatea de dispecerate și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali, utilizând comunicații telefonice și radio. Construcțiile hidrotehnice sunt în siguranță și sunt operate local prin personalul deservent, coordonat prin dispecerate”.

Prognoza și apărarea împotriva inundațiilor, în parametri normali

Potrivit reprezentanților Apelor Române, nici activitatea de prognoză și apărare împotriva inundațiilor nu a fost afectată de atacul cibernetic. De asemenea, tehnologiile operaționale (OT), esențiale pentru funcționarea infrastructurii hidrotehnice, nu au fost compromise.

„Investigația este în curs de derulare și, în acest moment, nu se cunoaște modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea”, au menționat oficialii instituției.

Măsuri pentru securizarea infrastructurii IT

Autoritățile au anunțat că infrastructura IT a Apelor Române urmează să fie inclusă în sistemul național de protecție cibernetică, iar un plan de acțiune a fost deja adoptat pentru restabilirea completă a sistemelor informatice.

„Nu există impact asupra activităților esențiale ale Administrației Naționale ‘Apele Române’. Cu sprijinul autorităților competente responsabile ale statului, a fost adoptat un plan de acțiune pentru restabilirea sistemelor informatice”, a mai precizat sursa citată.