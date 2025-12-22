B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Atac cibernetic asupra Apelor Române! Peste 1.000 de sisteme informatice au fost compromise

Atac cibernetic asupra Apelor Române! Peste 1.000 de sisteme informatice au fost compromise

Selen Osmanoglu
22 dec. 2025, 13:51
Atac cibernetic asupra Apelor Române! Peste 1.000 de sisteme informatice au fost compromise
Sursa foto: Pixabay /@ Darwin Laganzon
Cuprins
  1. Zece administrații bazinale, afectate de atac
  2. Activitatea operațională, neafectată
  3. Prognoza și apărarea împotriva inundațiilor, în parametri normali
  4. Măsuri pentru securizarea infrastructurii IT

Mai multe servere aparținând Administrației Naționale „Apele Române” au fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware. Peste 1.000 de sisteme informatice au fost afectate și compromise, au anunțat autoritățile. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat pe 20 decembrie.

Zece administrații bazinale, afectate de atac

Potrivit informațiilor transmise, atacul cibernetic a vizat sistemele informatice centrale ale Apelor Române, precum și ale unui număr de 10 din cele 11 administrații bazinale din țară. În total, aproximativ 1.000 de calculatoare și servere au fost compromise, inclusiv baze de date, conturi de e-mail și hărți digitale utilizate în activitatea instituției, conform Știrile ProTv.

Atacatorii au reușit să pătrundă în rețeaua informatică și au încercat să cripteze toate sistemele și datele accesibile. Totodată, aceștia au transmis un mesaj de răscumpărare, solicitând să fie contactați în termen de șapte zile.

Activitatea operațională, neafectată

Autoritățile au precizat că activitatea principală a instituției nu este în pericol, întrucât sistemele operaționale nu au fost afectate de atac. În prezent, coordonarea structurilor Apelor Române se realizează prin dispecerate, utilizând comunicații vocale și radio.

„Administrația Națională ‘Apele Române’ informează că investigarea incidentului cibernetic de tip ransomware, notificat Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) în 20 decembrie, este în continuare în desfășurare. Echipele tehnice implicate în investigare, alături de autoritățile competente responsabile, continuă să lucreze pentru limitarea impactului și restaurarea sistemelor informatice”, a transmis ANAR, luni, într-un comunicat de presă.

Instituția subliniază că „activitatea de dispecerate și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali, utilizând comunicații telefonice și radio. Construcțiile hidrotehnice sunt în siguranță și sunt operate local prin personalul deservent, coordonat prin dispecerate”.

Prognoza și apărarea împotriva inundațiilor, în parametri normali

Potrivit reprezentanților Apelor Române, nici activitatea de prognoză și apărare împotriva inundațiilor nu a fost afectată de atacul cibernetic. De asemenea, tehnologiile operaționale (OT), esențiale pentru funcționarea infrastructurii hidrotehnice, nu au fost compromise.

„Investigația este în curs de derulare și, în acest moment, nu se cunoaște modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea”, au menționat oficialii instituției.

Măsuri pentru securizarea infrastructurii IT

Autoritățile au anunțat că infrastructura IT a Apelor Române urmează să fie inclusă în sistemul național de protecție cibernetică, iar un plan de acțiune a fost deja adoptat pentru restabilirea completă a sistemelor informatice.

„Nu există impact asupra activităților esențiale ale Administrației Naționale ‘Apele Române’. Cu sprijinul autorităților competente responsabile ale statului, a fost adoptat un plan de acțiune pentru restabilirea sistemelor informatice”, a mai precizat sursa citată.

Tags:
Citește și...
Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
Eveniment
Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector
Eveniment
Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector
Piața imobiliară la finalul anului 2025. Unde se găsesc cele mai scumpe locuințe
Eveniment
Piața imobiliară la finalul anului 2025. Unde se găsesc cele mai scumpe locuințe
22 decembrie 1989: Ziua care a schimbat destinul României (VIDEO)
Eveniment
22 decembrie 1989: Ziua care a schimbat destinul României (VIDEO)
Trageri speciale ale Loteriei Române de Anul Nou. Premii uriașe puse în joc pentru pasionați
Eveniment
Trageri speciale ale Loteriei Române de Anul Nou. Premii uriașe puse în joc pentru pasionați
România, codașă în UE la consumul de fructe și legume. Trei sferturi dintre români nu mănâncă zilnic nici măcar o porție
Eveniment
România, codașă în UE la consumul de fructe și legume. Trei sferturi dintre români nu mănâncă zilnic nici măcar o porție
CSM respinge referendumul propus de președintele Nicușor Dan pentru magistrați. Reacție dură a judecătorilor
Eveniment
CSM respinge referendumul propus de președintele Nicușor Dan pentru magistrați. Reacție dură a judecătorilor
Noi obligații pentru proprietarii clădirilor cu risc seismic. Măsurile sunt pe masa guvernului
Eveniment
Noi obligații pentru proprietarii clădirilor cu risc seismic. Măsurile sunt pe masa guvernului
Doliu în lumea filmului: James Ransone, actorul din „The Wire”, a murit la vârsta de 46 de ani
Eveniment
Doliu în lumea filmului: James Ransone, actorul din „The Wire”, a murit la vârsta de 46 de ani
Explozie urmată de incendiu în urmă cu câteva minute. O femeie a fost internată cu arsuri pe 70% din corp. UPDATE
Eveniment
Explozie urmată de incendiu în urmă cu câteva minute. O femeie a fost internată cu arsuri pe 70% din corp. UPDATE
Ultima oră
14:43 - Suveraniștii se întâlnesc să pună la punct suspendarea lui Nicușor Dan. Ce calcule fac cei din opoziție
14:30 - Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
14:24 - Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector
13:53 - Generalul (r) Gabriel Oprea, despre retragerea din 2015: „Recunoștință, smerenie și adevăr – mărturisire înainte de Nașterea Domnului”
13:24 - Piața imobiliară la finalul anului 2025. Unde se găsesc cele mai scumpe locuințe
13:02 - Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
12:39 - 22 decembrie 1989: Ziua care a schimbat destinul României (VIDEO)
12:38 - Trageri speciale ale Loteriei Române de Anul Nou. Premii uriașe puse în joc pentru pasionați
12:27 - România, codașă în UE la consumul de fructe și legume. Trei sferturi dintre români nu mănâncă zilnic nici măcar o porție
12:11 - Cât ține cuvântul unui politician. Președintele Consiliului Județean Constanța renunță la demisie după o întâlnire cu Bolojan